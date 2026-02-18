CONCURSO

Resultados individuais do CNU 2025 são divulgados nesta quarta (18)

Site da FGV vai liberar a consulta às 16h; listas de classificação serão divulgada na sexta (20)

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:36

Concurso Público Nacional Unificado (CNU) Crédito: Reprodução

Os candidatos que realizaram as provas discursivas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 passaram o dia na contagem regressiva. É que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) vai divulgar às 16h desta quarta-feira (18) os resultados individuais dos candidatos. As informações estarão disponíveis na área do candidato do site da FGV, responsável pela aplicação das provas.

Cada participante poderá verificar o resultado definitivo da prova discursiva, após a análise dos recursos, além da avaliação de títulos (quando houver), do resultado dos procedimentos de cotas e das respostas aos pedidos de revisão. Também nesta quarta-feira serão publicadas as listas completas com os resultados finais pós-recursos, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, com número de inscrição e notas.

A seleção reuniu 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil. As provas foram aplicadas em 228 cidades no país. Ao todo, mais de 760 mil pessoas se inscreveram, reforçando o CNU como o maior concurso público do país. A primeira etapa do CNU 2025, foi realizada no dia 5 de outubro. Já a etapa discursiva foi aplicada em 7 de dezembro e reuniu cerca de 42 mil candidatos em todo o país.

Além dos resultados individuais, na sexta-feira (20) serão divulgadas as listas de classificação para vagas imediatas e para cadastro de reserva — etapa que define quem segue dentro das vagas e quem permanece na lista de espera. No mesmo dia, será publicada a primeira convocação para confirmação de interesse.