Resultados individuais do CNU 2025 são divulgados nesta quarta (18)

Perla Ribeiro
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:36
Os candidatos que realizaram as provas discursivas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 passaram o dia na contagem regressiva. É que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) vai divulgar às 16h desta quarta-feira (18) os resultados individuais dos candidatos. As informações estarão disponíveis na área do candidato do site da FGV, responsável pela aplicação das provas.
Cada participante poderá verificar o resultado definitivo da prova discursiva, após a análise dos recursos, além da avaliação de títulos (quando houver), do resultado dos procedimentos de cotas e das respostas aos pedidos de revisão. Também nesta quarta-feira serão publicadas as listas completas com os resultados finais pós-recursos, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, com número de inscrição e notas.
Detalhes sobre o CNU
A seleção reuniu 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil. As provas foram aplicadas em 228 cidades no país. Ao todo, mais de 760 mil pessoas se inscreveram, reforçando o CNU como o maior concurso público do país. A primeira etapa do CNU 2025, foi realizada no dia 5 de outubro. Já a etapa discursiva foi aplicada em 7 de dezembro e reuniu cerca de 42 mil candidatos em todo o país.
Além dos resultados individuais, na sexta-feira (20) serão divulgadas as listas de classificação para vagas imediatas e para cadastro de reserva — etapa que define quem segue dentro das vagas e quem permanece na lista de espera. No mesmo dia, será publicada a primeira convocação para confirmação de interesse.
Todos os candidatos convocados precisarão confirmar interesse em continuar no processo seletivo. A regra vale para cargos com curso de formação, vagas imediatas e também para quem estiver na lista de espera. O prazo da primeira rodada vai até as 23h59 de domingo (23), exclusivamente pelo site da FGV. Quem não se manifestar dentro do período será considerado desistente. Caso haja desistências, novas convocações serão feitas nas semanas seguintes, o que pode alterar a ordem de classificação.