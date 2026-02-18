Acesse sua conta
Concurso de prefeitura tem inscrições abertas com 281 vagas e salários de R$ 7,7 mil até quinta-feira (19)

Cargos são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:30

Vagas são para Bela Vista de Goiás
Vagas são para Bela Vista de Goiás Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Bela Vista, no estado de Goiás, tem concurso público com 281 vagas distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estarão abertas até as 23h59 desta quinta-feira (19). 

O maior destaque do certame é para o cargo de Médico, que oferece oito vagas, com remuneração de R$ 7.775,01 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Bela Vista de Goiás

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Aroeira, banca responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar por análise de títulos, conforme previsto no edital. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 100 para ensino fundamental, R$ 120 para ensino médio e técnico, e R$ 150 para ensino superior completo.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros. Bela Vista é um município localizado no interior de Goiás, com economia baseada sobretudo no agronegócio, comércio local e prestação de serviços.

A cidade é conhecida pelo clima típico do interior goiano, pelas festas culturais e pela tranquilidade característica da região.

Vagas são para Bela Vista de Goiás

Resumo do concurso

Inscrições: 19/01 a 19/02/2026

Vagas: 281

Salário: até R$ 7.775,01

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Banca: Fundação Aroeira

Local: Bela Vista (GO)

Edital: informações completas no site da Fundação Aroeira

