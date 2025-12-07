OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 82 vagas e salários de até R$ 3,4 mil

Cargos são para diversos níveis de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11:30

Vagas são para prefeitura de Aragarças Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Aragarças, no estado de Goiás, abriu concurso público com 82 vagas para cargos de diferentes níveis de escolaridade. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 21 de janeiro de 2026, às 23h59.

O maior destaque do certame é para oito vagas destinadas ao cargo de Professor de Educação Básica, com remuneração de R$ 3.435,30 e jornada de trabalho de 30 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Vagas e salários divulgados 1 de 4

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Itame Concursos, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos também poderão participar de prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade, entre R$ 30 e R$ 50.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros. Aragarças é um município localizado no interior de Goiás, conhecido por sua proximidade com o Rio Araguaia, pelo turismo regional e pela economia baseada em serviços, comércio e atividades agropecuárias.

A cidade se destaca pelo clima quente, pelas paisagens naturais e pela tranquilidade típica do interior goiano.

Resumo do concurso

Inscrições: até 21/01/2026

Vagas: 82

Salário: até R$ 3.435,30

Níveis: diversos níveis de escolaridade

Banca: Itame Concursos