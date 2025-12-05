OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 162 vagas e salários de até R$ 16,8 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:54

Vagas são para Serro, em Minas Gerais Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Serro, no estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 162 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de janeiro e 2 de março de 2026, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para uma vaga de Médico Ginecologista Obstetra, com remuneração de R$ 16.806,13 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Serro 1 de 6

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros. Serro é um município localizado no interior de Minas Gerais, conhecido por seu patrimônio histórico, pela produção de queijos tradicionais e pelo forte apelo turístico ligado às tradições culturais e ao estilo de vida do interior mineiro.

A cidade se destaca pela arquitetura colonial preservada, pelas festas tradicionais e pela tranquilidade típica das cidades históricas da região.

Resumo do concurso

Inscrições: 26/01 a 02/03/2026

Vagas: 162

Salário: até R$ 16.806,13

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: IBGP Concursos

Local: Serro (MG)