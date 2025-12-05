Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia concurso público com 162 vagas e salários de até R$ 16,8 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:54

Vagas são para Serro, em Minas Gerais Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Serro, no estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 162 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de janeiro e 2 de março de 2026, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para uma vaga de Médico Ginecologista Obstetra, com remuneração de R$ 16.806,13 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Serro

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 6
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros. Serro é um município localizado no interior de Minas Gerais, conhecido por seu patrimônio histórico, pela produção de queijos tradicionais e pelo forte apelo turístico ligado às tradições culturais e ao estilo de vida do interior mineiro.

A cidade se destaca pela arquitetura colonial preservada, pelas festas tradicionais e pela tranquilidade típica das cidades históricas da região.

Resumo do concurso

Inscrições: 26/01 a 02/03/2026

Vagas: 162

Salário: até R$ 16.806,13

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: IBGP Concursos

Local: Serro (MG)

Edital: Informações completas no site do IBGP Concursos

Leia mais

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 5,6 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 5,6 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 487 vagas e salários de até R$ 6,7 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 487 vagas e salários de até R$ 6,7 mil

Tags:

Vagas Concurso Público Prefeitura Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
Imagem - Prefeitura baiana abre mais de 140 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil

Prefeitura baiana abre mais de 140 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil
Imagem - Empresa abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing na Bahia; veja como participar

Empresa abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing na Bahia; veja como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
01

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
02

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
04

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)