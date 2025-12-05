Prefeitura anuncia concurso público com 162 vagas e salários de até R$ 16,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:54
A Prefeitura de Serro, no estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 162 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de janeiro e 2 de março de 2026, até as 23h59.
O maior destaque do certame é para uma vaga de Médico Ginecologista Obstetra, com remuneração de R$ 16.806,13 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:
Prefeitura de Serro
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.
As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior.
Detalhes da cidade
O concurso atende a uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros. Serro é um município localizado no interior de Minas Gerais, conhecido por seu patrimônio histórico, pela produção de queijos tradicionais e pelo forte apelo turístico ligado às tradições culturais e ao estilo de vida do interior mineiro.
A cidade se destaca pela arquitetura colonial preservada, pelas festas tradicionais e pela tranquilidade típica das cidades históricas da região.
Resumo do concurso
Inscrições: 26/01 a 02/03/2026
Vagas: 162
Salário: até R$ 16.806,13
Níveis: fundamental, médio e superior
Banca: IBGP Concursos
Local: Serro (MG)