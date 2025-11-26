OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 487 vagas e salários de até R$ 6,7 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:29

Imagens da cidade de Viana Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Viana, no estado do Espírito Santo, abriu concurso público com 487 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 2 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para três vagas para Contador e uma vaga para Analista de TI, com remuneração de R$ 6,7 mil, sendo R$ 6,2 mil de salário-base somados a R$ 550 de auxílio-alimentação. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Viana 1 de 4

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 66,50 para nível médio e R$ 95 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Viana faz parte da Região Metropolitana da Grande Vitória e tem economia baseada no comércio, serviços e pequenas indústrias. O município também é reconhecido por sua expansão urbana recente e pelas opções de lazer em meio à natureza.

Imagens da cidade de Viana 1 de 4

Resumo do concurso

? Inscrições: 02/12/2025 a 05/01/2026

? Vagas: 487

? Salário: até R$ 6.700

? Níveis: médio e superior

? Banca: Instituto Consulpam