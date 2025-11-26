Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia concurso público com 487 vagas e salários de até R$ 6,7 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:29

Imagens da cidade de Viana
Imagens da cidade de Viana Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Viana, no estado do Espírito Santo, abriu concurso público com 487 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 2 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para três vagas para Contador e uma vaga para Analista de TI, com remuneração de R$ 6,7 mil, sendo R$ 6,2 mil de salário-base somados a R$ 550 de auxílio-alimentação. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Viana

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 66,50 para nível médio e R$ 95 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Viana faz parte da Região Metropolitana da Grande Vitória e tem economia baseada no comércio, serviços e pequenas indústrias. O município também é reconhecido por sua expansão urbana recente e pelas opções de lazer em meio à natureza.

Imagens da cidade de Viana

Imagens da cidade de Viana por Reprodução
Imagens da cidade de Viana por Reprodução
Imagens da cidade de Viana por Reprodução
Imagens da cidade de Viana por Reprodução
1 de 4
Imagens da cidade de Viana por Reprodução

Resumo do concurso

? Inscrições: 02/12/2025 a 05/01/2026

? Vagas: 487

? Salário: até R$ 6.700

? Níveis: médio e superior

? Banca: Instituto Consulpam

? Local: Viana (ES)

? Edital: disponível no site da banca organizadora

Leia mais

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 105 vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 105 vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 150 vagas e salários de até R$ 6,6 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 150 vagas e salários de até R$ 6,6 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 68 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 68 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

Tags:

Vagas Concurso Prefeitura Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Prefeitura de Feira de Santana autoriza concurso público com mil vagas para professores

Prefeitura de Feira de Santana autoriza concurso público com mil vagas para professores
Imagem - Empresa de segurança privada abre vagas de emprego em Salvador e interior da Bahia

Empresa de segurança privada abre vagas de emprego em Salvador e interior da Bahia
Imagem - Concurso Caixa 2025 terá três etapas: veja como será cada fase e o que será cobrado

Concurso Caixa 2025 terá três etapas: veja como será cada fase e o que será cobrado

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
01

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador