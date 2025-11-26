Concurso Caixa 2025 terá três etapas: veja como será cada fase e o que será cobrado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:23
O concurso da Caixa Econômica Federal segue com inscrições abertas até 8 de dezembro. O edital oferece 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva em cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 16 mil somando gratificações e benefícios. A organização é da Fundação Cesgranrio.
As oportunidades são para Arquitetura, Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Segurança do Trabalho) e Medicina do Trabalho.
As provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026, em todas as capitais e no Distrito Federal. A divulgação do cartão de confirmação, com local do exame, será feita no dia 27 de janeiro.
Concurso da Caixa
Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas
1. Prova objetiva
Eliminatória e classificatória.
– 70 questões de múltipla escolha.
– 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.
– Cada questão vale 1 ponto.
– É eliminado quem fizer menos de 50% da prova geral, menos de 50% dos básicos ou menos de 50% dos específicos.
Conhecimentos básicos incluem:
– Língua Portuguesa (10 questões)
– Inglês (5)
– Comportamentos e conhecimentos digitais (5)
– Ética e compliance (5)
– Probabilidade e estatística (5)
As disciplinas específicas variam por área e seguem o conteúdo detalhado no edital.
2. Prova discursiva
Aplicada no mesmo dia da objetiva.
– Uma questão dissertativa sobre conteúdos específicos.
– Valor total: 10 pontos.
– Eliminado quem fizer menos de 50%.
– Respostas a lápis, ilegíveis ou com identificação indevida serão zeradas.
3. Avaliação de títulos
Apenas classificatória.
– Pontuação máxima: 5 pontos.
– Valem doutorado, mestrado, especialização e experiência profissional na área.
– Estágio, monitoria, bolsas e voluntariado não pontuam.
– Inscrições: 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025
– Taxa: R$ 68
– Provas: 1º de fevereiro de 2026