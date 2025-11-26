INSCRIÇÕES ABERTAS

Concurso Caixa 2025 terá três etapas: veja como será cada fase e o que será cobrado

Seleção oferece 184 vagas imediatas e provas estão marcadas para fevereiro de 2026

Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:23

Caixa Crédito: Arquivo

O concurso da Caixa Econômica Federal segue com inscrições abertas até 8 de dezembro. O edital oferece 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva em cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 16 mil somando gratificações e benefícios. A organização é da Fundação Cesgranrio.

As oportunidades são para Arquitetura, Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Segurança do Trabalho) e Medicina do Trabalho.

As provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026, em todas as capitais e no Distrito Federal. A divulgação do cartão de confirmação, com local do exame, será feita no dia 27 de janeiro.

O processo seletivo terá três etapas:

1. Prova objetiva

Eliminatória e classificatória.

– 70 questões de múltipla escolha.

– 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

– Cada questão vale 1 ponto.

– É eliminado quem fizer menos de 50% da prova geral, menos de 50% dos básicos ou menos de 50% dos específicos.

Conhecimentos básicos incluem:

– Língua Portuguesa (10 questões)

– Inglês (5)

– Comportamentos e conhecimentos digitais (5)

– Ética e compliance (5)

– Probabilidade e estatística (5)

As disciplinas específicas variam por área e seguem o conteúdo detalhado no edital.

2. Prova discursiva

Aplicada no mesmo dia da objetiva.

– Uma questão dissertativa sobre conteúdos específicos.

– Valor total: 10 pontos.

– Eliminado quem fizer menos de 50%.

– Respostas a lápis, ilegíveis ou com identificação indevida serão zeradas.

3. Avaliação de títulos

Apenas classificatória.

– Pontuação máxima: 5 pontos.

– Valem doutorado, mestrado, especialização e experiência profissional na área.

– Estágio, monitoria, bolsas e voluntariado não pontuam.

Cronograma

– Inscrições: 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025

– Taxa: R$ 68