Caixa vai abrir concurso com 184 vagas e salários de até R$15,6 mil

Provas estão previstas para fevereiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:36

Fachada sede da Caixa Econômica Federal
Fachada sede da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O novo concurso da Caixa Econômica Federal foi confirmado e contará com 184 vagas para cargos de nível superior. As inscrições devem começar na próxima sexta-feira (7). A informação foi confirmada pelo presidente da instituição, Carlos Vieira, em entrevista ao Qconcursos Folha Dirigida.

As oportunidades serão para os cargos de engenheiro, arquiteto e médico do trabalho, com salários que variam de R$ 7.807 a R$ 15.608, dependendo da carga horária.

Além da remuneração, os contratados receberão benefícios como:

auxílio-alimentação/refeição de R$ 1.014,42;

auxílio-cesta alimentação de R$ 799,38;

13º cesta alimentação no mesmo valor;

auxílio-creche/babá de R$ 602,81;

assistência médica e previdência complementar.

A Fundação Cesgranrio deve ser novamente a responsável pela organização do processo seletivo. As provas estão previstas para fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado em maio do mesmo ano.

O contrato da Caixa com a Cesgranrio, firmado em janeiro de 2024, tem validade de dois anos e permite a realização de quantos concursos forem necessários durante o período.

