VEJA OPORTUNIDADES

Concursos públicos oferecem mais de 11 mil vagas e salários de até R$ 44 mil

Há cargos para diversas áreas, como Segurança Pública, Controle e Gestão e Fiscal

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07:59

Concursos públicos oferecem mais de 11 mil vagas e salários de até R$ 44 mil Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país, oferecendo mais de 11 mil vagas imediatas — além de formação de cadastro reserva - e salários que chegam a R$ 44.008,52, caso do concurso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

As oportunidades abrangem áreas como Segurança Pública, Controle e Gestão, Fiscal, Legislativa, Saúde e Tribunais, com cargos de níveis médio, técnico e superior.

Na área Policial e de Segurança, o destaque é o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo (PC ES), com 1.052 vagas e salários de até R$ 8.539,34, e da Polícia Penal de São Paulo, que oferece 1.100 vagas e remuneração inicial de R$ 4.695,60. Minas Gerais também abriu 1.178 vagas para a Polícia Penal, com ganhos de até R$ 5.332,64.

Detalhes do edital da PC-ES 1 de 5

Entre os concursos de Controle e Gestão, o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE MG) oferece 30 vagas, com salários que chegam a R$ 19.367,85 após o primeiro ano. Já na área Fiscal, o destaque é o concurso da Sefaz Paraná, com 60 vagas e vencimentos de R$ 12.960,00, além do ISS Rio Preto (SP), que paga até R$ 17.351,17.

O setor Legislativo concentra as remunerações mais altas do momento. A Alerj lidera o ranking com ganhos de até R$ 44 mil, seguida pela Assembleia de Rondônia (Alero), que oferece 425 vagas com salários de até R$ 24.078,42. Outras assembleias, como Alego (GO) e Ales (ES), também estão com inscrições abertas.

Na área da Saúde, os concursos de Brusque (SC) e São José do Rio Preto (SP) pagam até R$ 21 mil, enquanto o da Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES SC) oferece 511 vagas com salários de até R$ 9.499,54. Já na área judiciária, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) tem cargos com vencimentos de até R$ 12.924,41.

Destaques com inscrições abertas:

PC RS: 720 vagas | R$ 7.299,54 | até 26/11

Polícia Penal SP: 1.100 vagas | R$ 4.695,60 | até 8/12

TCE MG: 30 vagas | até R$ 19.367,85 | 9/12

Alerj: 101 vagas | até R$ 44.008,52 | até 13/11