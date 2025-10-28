Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil

Oportunidades são para nível médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:43

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Câmara Municipal de Miguelópolis, no interior de São Paulo, anunciou a abertura de um novo concurso público com jornadas de 30 horas semanais e salários que chegam a R$ 8.354,93. O edital nº 01.01/2025 oferece duas vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para Auxiliar de Limpeza, com remuneração inicial de R$ 4.111,89, e Agente de Contratação, que exige ensino superior completo em Direito, Ciências Econômicas ou Contabilidade, com salário de R$ 8.354,93. Ambos os cargos terão vínculo sob regime estatutário.

Câmara Municipal de Miguelópolis

Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil por Captura de tela
Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil por Captura de tela
Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil por Captura de tela
Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil por Captura de tela
Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil por Captura de tela
1 de 5
Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil por Captura de tela

As inscrições ficam abertas de 27 de outubro a 27 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação FAFIPA, responsável pela organização do certame. A taxa de participação é de R$ 50 para o nível médio e R$ 100 para o superior. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção entre os dias 27 e 31 de outubro.

A seleção será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 14 de dezembro de 2025, em Miguelópolis. O exame contará com 30 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Legislação e Conhecimentos Específicos, conforme o cargo.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. 

Leia mais

Imagem - Metrô de Salvador abre vagas de emprego; saiba como se candidatar

Metrô de Salvador abre vagas de emprego; saiba como se candidatar

Imagem - Prefeitura anuncia concursos para nível médio e superior; salários chegam a R$ 24,2 mil

Prefeitura anuncia concursos para nível médio e superior; salários chegam a R$ 24,2 mil

Mais recentes

Imagem - Metrô de Salvador abre vagas de emprego; saiba como se candidatar

Metrô de Salvador abre vagas de emprego; saiba como se candidatar
Imagem - Rede de supermercados abre mais de 150 vagas na Bahia; veja como se candidatar

Rede de supermercados abre mais de 150 vagas na Bahia; veja como se candidatar
Imagem - Prefeitura anuncia concursos para nível médio e superior; salários chegam a R$ 24,2 mil

Prefeitura anuncia concursos para nível médio e superior; salários chegam a R$ 24,2 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada