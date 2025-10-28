EMPREGO

Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil

Oportunidades são para nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:43

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Câmara Municipal de Miguelópolis, no interior de São Paulo, anunciou a abertura de um novo concurso público com jornadas de 30 horas semanais e salários que chegam a R$ 8.354,93. O edital nº 01.01/2025 oferece duas vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para Auxiliar de Limpeza, com remuneração inicial de R$ 4.111,89, e Agente de Contratação, que exige ensino superior completo em Direito, Ciências Econômicas ou Contabilidade, com salário de R$ 8.354,93. Ambos os cargos terão vínculo sob regime estatutário.

As inscrições ficam abertas de 27 de outubro a 27 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação FAFIPA, responsável pela organização do certame. A taxa de participação é de R$ 50 para o nível médio e R$ 100 para o superior. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção entre os dias 27 e 31 de outubro.

A seleção será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 14 de dezembro de 2025, em Miguelópolis. O exame contará com 30 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Legislação e Conhecimentos Específicos, conforme o cargo.