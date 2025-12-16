ECONOMIA

Executivos em Salvador antecipam tendências e abordam o protagonismo empresarial em 2026

Eixos centrais foram discutidos no encontro: Expansão da IA, relações Brasil-EUA e formação de Lideranças em Foco

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:59

Amcham antecipa tendências para 2026 e reúne executivos em Salvador para discutir impactos no ambiente de negócios Crédito: Divulgação

A economia brasileira deve entrar em 2026 marcada por pressões globais e exigências internas que demandam adaptação rápida, inovação contínua e estratégias mais colaborativas. Para debater esses desafios e antecipar tendências, a Amcham reuniu, nesta terça-feira (16), executivos em Salvador, em um encontro que apresentou os quatro pilares que vão orientar a atuação da entidade no próximo ano.

Entre os temas centrais estiveram a ampliação das iniciativas de Inteligência Artificial para fortalecer o ecossistema de inovação; a Sustentabilidade como eixo estratégico, com foco em descarbonização e economia circular; o aprofundamento das relações Brasil–EUA como vetor de competitividade; e a expansão das trilhas de formação de lideranças para executivos e times estratégicos.

Durante o encontro, o superintendente regional da Amcham Brasil, Thiago Mota, destacou que o cenário de 2026 exigirá decisões ágeis e visão de longo prazo. “Estamos entrando em uma era em que a adaptabilidade estratégica se torna decisiva. Tudo o que acontece lá fora, das cadeias globais às regulações, bate diretamente na porta das empresas aqui dentro. Nosso chamado é para que o setor privado assuma protagonismo e use inteligência, conexão e colaboração para transformar desafios em oportunidades e aumento da capacidade de execução”, afirmou.

Mota também trouxe uma série de reflexões para líderes e empreendedores, reforçando a importância de rituais de planejamento, da leitura de sazonalidade, da priorização por impacto, da visão financeira antecipada e da necessidade de um marketing mais integrado em um ano marcado por 11 feriados, Copa do Mundo e eleições. Ele destacou ainda a importância da delegação estruturada, da inteligência emocional na gestão e da preparação para a nova lei de saúde mental, que exige atenção aos riscos psicossociais nas equipes.

O encontro também marcou um momento de reconhecimento aos presidentes dos comitês estratégicos que atuaram no mandato 2023–2025. Foram homenageados: Telma Bastos, presidente do Comitê de Gestão de Pessoas; Elde Oliveira, presidente do Comitê de Finanças; e Robson Santa’ana, presidente do Comitê Jurídico.

A celebração reforçou o papel dos comitês como espaços de construção coletiva, troca de experiências e aprofundamento de temas que atravessam inovação, operações industriais, energia, finanças e gestão de pessoas, fortalecendo o ambiente de negócios regional.

Realizado no restaurante Casa de Tereza, o Business Lunch encerrou o calendário de 2025 e antecipou os movimentos que devem orientar a atuação da Amcham Salvador em 2026, que inclui fóruns temáticos, comitês estratégicos, programas de liderança, rodadas de negócios e agendas voltadas à competitividade do ecossistema empresarial baiano.