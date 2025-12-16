MANSÕES PARA ALUGAR

Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Atriz e Orlando Morais deixam o Rio e liberam casas de veraneio em Angra e Alagoas com diárias de alto padrão

Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07:53

Antes de se mudar, Glória Pires libera mansões de luxo à beira-mar para aluguel Crédito: Reprodução

Glória Pires está prestes a iniciar uma nova fase longe do Rio de Janeiro. A atriz se prepara para se mudar com o marido, Orlando Morais, para Goiânia, cidade onde o casal mantém casa, fazendas e investimentos no setor imobiliário. Antes da mudança definitiva, eles decidiram disponibilizar para aluguel duas de suas propriedades mais disputadas à beira-mar.

Os imóveis ficam em Angra dos Reis, no litoral do Rio, e em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. As casas, usadas como refúgio de férias da família, agora entram no circuito do turismo de luxo e passam a receber hóspedes interessados em dias de descanso com vista privilegiada para o mar.

Em Angra, a residência conta com sete suítes amplas, todas com cama king e ar-condicionado. A área social inclui sala equipada com adega, telescópio e climatização, além de piscina, sauna, cozinha gourmet com churrasqueira e um grande jardim de frente para o mar.

Já a propriedade em São Miguel dos Milagres aposta em um conceito rústico sofisticado. São dez suítes assinadas pelo arquiteto Rodrigo Fagá, além de piscina à beira-mar, deck com espreguiçadeiras, lounge e rooftop com vista aberta para o litoral. A casa fica a poucos metros da praia e próxima ao centrinho da cidade.

O luxo se reflete nos valores. A diária da mansão em Alagoas chega a R$ 16 mil, enquanto a casa de Angra gira em torno de R$ 6 mil por dia. Em períodos especiais, como o réveillon, os preços sobem e os pacotes podem ultrapassar seis dígitos.

A decisão de mudar de cidade foi revelada por Glória em entrevista recente, quando falou sobre o desejo de se reconectar com o que considera essencial. A atriz afirmou estar entusiasmada com o novo ciclo e com os projetos que pretende desenvolver em Goiânia a partir de 2026.