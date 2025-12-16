Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Atriz e Orlando Morais deixam o Rio e liberam casas de veraneio em Angra e Alagoas com diárias de alto padrão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07:53

Antes de se mudar, Glória Pires libera mansões de luxo à beira-mar para aluguel
Antes de se mudar, Glória Pires libera mansões de luxo à beira-mar para aluguel Crédito: Reprodução

Glória Pires está prestes a iniciar uma nova fase longe do Rio de Janeiro. A atriz se prepara para se mudar com o marido, Orlando Morais, para Goiânia, cidade onde o casal mantém casa, fazendas e investimentos no setor imobiliário. Antes da mudança definitiva, eles decidiram disponibilizar para aluguel duas de suas propriedades mais disputadas à beira-mar.

Os imóveis ficam em Angra dos Reis, no litoral do Rio, e em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. As casas, usadas como refúgio de férias da família, agora entram no circuito do turismo de luxo e passam a receber hóspedes interessados em dias de descanso com vista privilegiada para o mar.

Em Angra, a residência conta com sete suítes amplas, todas com cama king e ar-condicionado. A área social inclui sala equipada com adega, telescópio e climatização, além de piscina, sauna, cozinha gourmet com churrasqueira e um grande jardim de frente para o mar.

Mansão de Glória Pires

Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
1 de 55
Mansão de Glória Pires por Reprodução

Já a propriedade em São Miguel dos Milagres aposta em um conceito rústico sofisticado. São dez suítes assinadas pelo arquiteto Rodrigo Fagá, além de piscina à beira-mar, deck com espreguiçadeiras, lounge e rooftop com vista aberta para o litoral. A casa fica a poucos metros da praia e próxima ao centrinho da cidade.

O luxo se reflete nos valores. A diária da mansão em Alagoas chega a R$ 16 mil, enquanto a casa de Angra gira em torno de R$ 6 mil por dia. Em períodos especiais, como o réveillon, os preços sobem e os pacotes podem ultrapassar seis dígitos.

Leia mais

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Como é o apartamento luxuoso de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor cheio de identidade, afeto e brasilidade

Como é a casa de Isa Scherer com fogão de R$ 55 mil e cardápios pendurados na parede da cozinha

Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

Como era a mansão da família Richthofen antes do crime que chocou o país

A decisão de mudar de cidade foi revelada por Glória em entrevista recente, quando falou sobre o desejo de se reconectar com o que considera essencial. A atriz afirmou estar entusiasmada com o novo ciclo e com os projetos que pretende desenvolver em Goiânia a partir de 2026.

Mesmo longe do Rio, o casal segue ligado à arquitetura e ao design. Em novembro, Glória e Orlando lançaram um evento voltado a esses setores na casa onde viveram em Goiânia, transformando o imóvel em um espaço com dezenas de ambientes criativos.

Leia mais

Imagem - Record avalia nome da Globo para assumir vaga de Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia

Record avalia nome da Globo para assumir vaga de Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia

Imagem - Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)

Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)

Imagem - Tarso Brant vive novo momento amoroso ao assumir primeiro relacionamento com homem

Tarso Brant vive novo momento amoroso ao assumir primeiro relacionamento com homem

Tags:

Glória Pires

Mais recentes

Imagem - O ciclo da solidão se rompe para 3 signos após o dia de hoje (16 de dezembro), e o alívio é imediato

O ciclo da solidão se rompe para 3 signos após o dia de hoje (16 de dezembro), e o alívio é imediato
Imagem - Início do verão pode trazer mudanças radicais para esses signos a partir de dezembro

Início do verão pode trazer mudanças radicais para esses signos a partir de dezembro
Imagem - Record avalia nome da Globo para assumir vaga de Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia

Record avalia nome da Globo para assumir vaga de Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
02

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)
03

Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
04

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte