Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Record avalia nome da Globo para assumir vaga de Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia

Emissora estuda mudanças no matinal para 2026 após saída da apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:51

Ticiane Pinheiro
Ticiane Pinheiro Crédito: Lucas Mennezes/Reprodução/Instagram

A Record já se movimenta nos bastidores para definir o futuro do Hoje em Dia a partir de 2026. Com a decisão de Ticiane Pinheiro de não renovar contrato, a emissora avalia possíveis substituições e um dos nomes analisados veio da Globo.

Segundo informações de bastidores, a direção do canal considera uma ex-apresentadora da concorrente como opção para ocupar o espaço deixado por Ticiane no matinal. A ideia faz parte de um redesenho do programa, que deve passar por ajustes no elenco e no formato na próxima temporada.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
1 de 11
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro estava à frente do Hoje em Dia há anos e se tornou um dos rostos mais associados à atração. A saída da apresentadora marca o fim de um ciclo e abre espaço para uma nova fase do programa, que segue como um dos pilares da programação matinal da Record.

Ainda de acordo com os bastidores, nenhuma decisão foi oficialmente tomada e a emissora mantém cautela na escolha. A avaliação envolve perfil, identificação com o público e alinhamento com o estilo do programa.

A Record ainda não se pronunciou oficialmente sobre a substituição nem sobre os próximos passos do Hoje em Dia, que deve ganhar novidades ao longo de 2026.

Leia mais

Imagem - Tarso Brant vive novo momento amoroso ao assumir primeiro relacionamento com homem

Tarso Brant vive novo momento amoroso ao assumir primeiro relacionamento com homem

Imagem - Quem é Rodrigo Radenzév Simões Moreira filho de Cid Moreira preso após denúncia de agressão

Quem é Rodrigo Radenzév Simões Moreira filho de Cid Moreira preso após denúncia de agressão

Imagem - Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora

Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora

Tags:

Globo Record Ticiane Pinheiro

Mais recentes

Imagem - Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas
Imagem - O ciclo da solidão se rompe para 3 signos após o dia de hoje (16 de dezembro), e o alívio é imediato

O ciclo da solidão se rompe para 3 signos após o dia de hoje (16 de dezembro), e o alívio é imediato
Imagem - Início do verão pode trazer mudanças radicais para esses signos a partir de dezembro

Início do verão pode trazer mudanças radicais para esses signos a partir de dezembro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
02

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)
03

Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
04

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte