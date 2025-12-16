TELEVISÃO

Record avalia nome da Globo para assumir vaga de Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia

Emissora estuda mudanças no matinal para 2026 após saída da apresentadora

Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:51

Ticiane Pinheiro Crédito: Lucas Mennezes/Reprodução/Instagram

A Record já se movimenta nos bastidores para definir o futuro do Hoje em Dia a partir de 2026. Com a decisão de Ticiane Pinheiro de não renovar contrato, a emissora avalia possíveis substituições e um dos nomes analisados veio da Globo.

Segundo informações de bastidores, a direção do canal considera uma ex-apresentadora da concorrente como opção para ocupar o espaço deixado por Ticiane no matinal. A ideia faz parte de um redesenho do programa, que deve passar por ajustes no elenco e no formato na próxima temporada.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro 1 de 11

Ticiane Pinheiro estava à frente do Hoje em Dia há anos e se tornou um dos rostos mais associados à atração. A saída da apresentadora marca o fim de um ciclo e abre espaço para uma nova fase do programa, que segue como um dos pilares da programação matinal da Record.

Ainda de acordo com os bastidores, nenhuma decisão foi oficialmente tomada e a emissora mantém cautela na escolha. A avaliação envolve perfil, identificação com o público e alinhamento com o estilo do programa.