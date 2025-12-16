Record avalia nome da Globo para assumir vaga de Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:51
A Record já se movimenta nos bastidores para definir o futuro do Hoje em Dia a partir de 2026. Com a decisão de Ticiane Pinheiro de não renovar contrato, a emissora avalia possíveis substituições e um dos nomes analisados veio da Globo.
Segundo informações de bastidores, a direção do canal considera uma ex-apresentadora da concorrente como opção para ocupar o espaço deixado por Ticiane no matinal. A ideia faz parte de um redesenho do programa, que deve passar por ajustes no elenco e no formato na próxima temporada.
Ticiane Pinheiro estava à frente do Hoje em Dia há anos e se tornou um dos rostos mais associados à atração. A saída da apresentadora marca o fim de um ciclo e abre espaço para uma nova fase do programa, que segue como um dos pilares da programação matinal da Record.
Ainda de acordo com os bastidores, nenhuma decisão foi oficialmente tomada e a emissora mantém cautela na escolha. A avaliação envolve perfil, identificação com o público e alinhamento com o estilo do programa.
A Record ainda não se pronunciou oficialmente sobre a substituição nem sobre os próximos passos do Hoje em Dia, que deve ganhar novidades ao longo de 2026.