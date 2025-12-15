NOVO AMOR

Tarso Brant vive novo momento amoroso ao assumir primeiro relacionamento com homem

Ator trans celebra namoro com empreendedor e diz que experiência marca virada pessoal

Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 12:11

Tarso Brant assume namoro com homem e celebra nova fase da vida Crédito: Reprodução

Tarso Brant compartilhou com o público uma fase inédita de sua vida afetiva. Aos 32 anos, o ator revelou que está namorando um homem pela primeira vez e definiu a experiência como um processo de autoconhecimento e amadurecimento emocional.

O relacionamento é com o empreendedor do ramo capilar Nildo Nóvoa e foi assumido nas redes sociais durante uma viagem pela Amazônia. As imagens do casal e as declarações trocadas rapidamente chamaram atenção de seguidores e amigos do ator.

Após a repercussão, Tarso decidiu falar abertamente sobre o significado desse passo. Segundo ele, a novidade representou a quebra de padrões que carregava sobre si mesmo, já que, até então, sempre havia se relacionado com mulheres. Para o ator, o momento atual simboliza a tranquilidade de encontrar companhia e encerrar uma fase de busca.

Ele também comentou a reação de quem o acompanha nas redes, destacando que muitos o viam como um homem trans heterossexual. Ainda assim, a resposta do público foi positiva. “Foi uma surpresa boa. Está sendo muito bom pra mim. Estou muito feliz”, afirmou.

Tarso iniciou sua transição de gênero em 2013, aos 19 anos, e se tornou uma referência ao compartilhar o processo de forma pública. Sua trajetória inspirou a criação da personagem Ivana, vivida por Carol Duarte na novela A Força do Querer, exibida em 2017.