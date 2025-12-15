Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 00:15
A segunda-feira (15) é guiada pela carta O Livro, símbolo de aprendizado, descobertas e verdades que começam a vir à tona. Ela anuncia um dia de crescimento pessoal e intelectual, em que o conhecimento se torna a chave para abrir novos caminhos.
O Livro representa o poder da informação e da observação. É o momento ideal para estudar, pesquisar e buscar respostas com calma. Situações que estavam em silêncio podem finalmente ser esclarecidas, trazendo compreensão e direcionamento.
No amor, a carta indica mistérios e sentimentos ainda não revelados. Conversas sinceras podem transformar relações e aproximar corações. Para quem está solteiro, alguém pode estar observando de longe antes de se declarar.
No campo profissional, O Livro favorece quem se prepara e se aperfeiçoa. Cursos, leituras e novas ideias rendem frutos e fortalecem a carreira.
Espiritualmente, a carta sugere introspecção e escuta interior. O universo pode estar tentando ensinar algo valioso — basta prestar atenção aos sinais.
Esta segunda-feira é ideal para aprender, refletir e guardar o que for realmente importante. O Livro lembra que o saber é um tesouro que ninguém pode tirar.