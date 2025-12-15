Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

É tempo de sabedoria e revelações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (15) é guiada pela carta O Livro, símbolo de aprendizado, descobertas e verdades que começam a vir à tona. Ela anuncia um dia de crescimento pessoal e intelectual, em que o conhecimento se torna a chave para abrir novos caminhos.

O Livro representa o poder da informação e da observação. É o momento ideal para estudar, pesquisar e buscar respostas com calma. Situações que estavam em silêncio podem finalmente ser esclarecidas, trazendo compreensão e direcionamento.

No amor, a carta indica mistérios e sentimentos ainda não revelados. Conversas sinceras podem transformar relações e aproximar corações. Para quem está solteiro, alguém pode estar observando de longe antes de se declarar.

No campo profissional, O Livro favorece quem se prepara e se aperfeiçoa. Cursos, leituras e novas ideias rendem frutos e fortalecem a carreira.

Espiritualmente, a carta sugere introspecção e escuta interior. O universo pode estar tentando ensinar algo valioso — basta prestar atenção aos sinais.

Esta segunda-feira é ideal para aprender, refletir e guardar o que for realmente importante. O Livro lembra que o saber é um tesouro que ninguém pode tirar.

