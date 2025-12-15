ASTROLOGIA

Decisões importantes e energia de renovação: o que a semana (entre 15 e 21 de dezembro) reserva para cada signo

Entre revelações, foco e reestruturação, todos os signos têm algo grande a ganhar

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 03:00

Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os próximos dias marcam um momento de virada para todos os signos. A semana de 15 a 21 de dezembro traz mais clareza, estrutura e foco, criando um clima perfeito para finalizar pendências, ajustar rotas e fazer escolhas conscientes antes de entrar no novo ano. É um período que favorece decisões importantes, diálogos decisivos e uma sensação maior de direção, como se finalmente tudo começasse a se encaixar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Hoje, você sente mais firmeza para decidir seus próximos passos. É um período que fortalece sua determinação e coloca seus projetos em movimento, especialmente aqueles que você vinha adiando.

Dica cósmica: priorize o que te faz crescer, não o que te consome.

Touro

A semana destaca suas relações. Você se sente mais confortável para expressar o que sente e criar ambientes onde as conversas fluem com naturalidade. Seus vínculos ficam mais estáveis e verdadeiros.

Dica cósmica: valorize trocas honestas, elas resolvem mais do que você imagina.

Gêmeos

Sua mente fica mais organizada e estratégica. É um ótimo momento para colocar ordem em assuntos pendentes e avançar em algo que exige concentração. Descobertas internas fortalecem sua confiança.

Dica cósmica: dê espaço para o simples, ele clareia caminhos complexos.

Câncer

A semana te incentiva a agir com mais eficiência e rapidez. Tarefas acumuladas finalmente encontram solução, e sua rotina fica mais leve. Seu lado afetivo também recebe uma dose extra de equilíbrio.

Dica cósmica: cuide do seu ritmo, ele é sua força.

Leão

Você percebe com mais nitidez o que precisa ser ajustado para seguir crescendo. Sua criatividade aumenta e decisões importantes relacionadas a carreira ou estudos ganham força.

Dica cósmica: transforme pequenas melhorias em grandes avanços.

Virgem

O período ativa sua disposição para criar, testar, produzir e aperfeiçoar. Projetos ganham forma com mais fluidez, e você sente prazer em ver resultados concretos surgindo.

Dica cósmica: permita-se explorar sem medo de falhar.

Libra

A energia da semana favorece reconciliações, fortalecimento de amizades e conversas que esclarecem antigas dúvidas. Você se sente acolhida(o) e mais conectada(o) ao seu círculo pessoal.

Dica cósmica: estar perto de quem soma é sua maior proteção.

Escorpião

Sua presença está mais magnética. Há mais confiança, expressão e poder pessoal. Os outros te notam, te buscam e te reconhecem. Uma fase excelente para assumir protagonismo.

Dica cósmica: use sua força com sabedoria, ela abre portas.

Sagitário

Uma virada emocional positiva chega. Você se sente mais leve, otimista e em paz com suas relações. É uma semana excelente para organizar planos futuros e decidir o que realmente importa.

Dica cósmica: siga o que te expande, não o que te dispersa.

Capricórnio

Seus próximos dias são marcados por foco, praticidade e uma vontade real de concluir o que começou. Você ganha tração. Pessoas ao seu redor percebem sua firmeza e respeitam seu ritmo.

Dica cósmica: finalize o que está na mesa antes de abrir novas portas.

Aquário

A semana te deixa mais observadora(o), analítica(o) e intuitiva(o). Você entende nuances, lê ambientes com facilidade e usa isso a seu favor. Boas ideias surgem do nada e valem ouro.

Dica cósmica: silencie excessos para ouvir seus próprios sinais.

Peixes

Você está mais comunicativa(o) e clara(o) nas suas intenções. A produtividade cresce e você encontra maneiras eficazes de lidar com responsabilidades importantes. Reconhecimento natural vem junto.