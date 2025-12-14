Acesse sua conta
3 signos que podem ter ganhos inesperados nesta semana (entre 15 e 21 de dezembro)

O período abre caminhos e pede ação imediata

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 15:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 15 a 21 de dezembro traz um ritmo inesperadamente rápido para o fim do ano e favorece quem decide agir agora. Em vez de adiar planos para depois, esse período incentiva clareza, estratégia e coragem para assumir oportunidades que podem transformar sua vida financeira. Três signos, em especial, entram em um ciclo de prosperidade que recompensa tudo o que foi aprendido e ajustado ao longo de 2025. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário

Prepare-se para uma fase intensa de oportunidades. Você passou por altos e baixos que te ensinaram a separar valor de autovalor — e isso muda completamente a forma como você lida com dinheiro agora. A semana favorece decisões importantes, reorganização profissional e iniciativas que podem render mais rápido do que você imagina.

Dica cósmica: acreditar em você não é luxo; é a única porta que precisa se abrir.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Escorpião

A energia da semana te chama para a ação consciente. Você entra em um momento decisivo sobre o que quer construir financeiramente; não é sobre esperar, é sobre escolher. Ideias novas, ajustes de rota e decisões que antes pareciam arriscadas agora fazem sentido.

Dica cósmica: confiar na sua visão evita que você entregue seu poder para outras pessoas.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário

Seu esforço começa a mostrar resultados palpáveis. Esta semana traz reconhecimento, validação e ganhos que vêm diretamente do seu comprometimento nos últimos anos. A prosperidade chega de forma natural, sem esforço forçado, como consequência do caminho que você já está trilhando.

Dica cósmica: não tente acelerar nada; o que você construiu está pronto para te recompensar.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

