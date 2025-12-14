Acesse sua conta
3 signos recebem uma onda especial de sorte e boa fortuna nesta semana (15 a 21 de dezembro)

Uma energia mais estável abre caminhos e ilumina decisões importantes para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

De 15 a 21 de dezembro de 2025, três signos entram em um período raro de facilidade, clareza e progresso. É uma semana em que tudo flui melhor: decisões encaixam, oportunidades surgem e o impulso interno para agir finalmente desperta. Quem já vinha se preparando ou sonhando com mudanças sente que agora existe um empurrão do universo, como se o caminho estivesse mais aberto e a coragem mais forte. Para esses três signos, é hora de acreditar na própria capacidade, arriscar e construir o início de algo maior. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries começa a semana com uma sensação diferente: o peso nos ombros diminui e a clareza aumenta. A vida te devolve confiança e te lembra que a sua individualidade é exatamente o que te leva longe. Você entende que não precisa seguir modelos prontos — e que a força que vem de dentro vale mais do que qualquer aprovação externa.

Ao longo da semana, surge a chance de iniciar algo que tem um toque muito pessoal: uma decisão ousada, uma mudança que só você entende, ou o primeiro passo em algo que sempre pareceu distante. A sorte te acompanha justamente quando você decide agir por você.

Dica cósmica: O caminho certo é aquele que te faz sentir vivo.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução

Touro

A semana abre portas reais, Touro. E não é sobre sorte aleatória: é sobre ritmo, constância e coragem de começar. Você encerra o ano no topo, com sinais claros de crescimento e possibilidades que se multiplicam conforme você se movimenta.

É um período excelente para planejar novas etapas profissionais, retomar projetos que estavam parados ou dizer “sim” para ideias maiores do que você costumava considerar. A sensação é de terreno firme, uma mistura de empolgação com segurança. Essa combinação faz você avançar com mais confiança que nunca.

Dica cósmica: Comece. O resto se alinha no caminho.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução

Peixes

Peixes sente o corpo e a mente despertarem novamente. A motivação volta, o foco retorna e a energia se organiza como se o universo estivesse apontando uma direção clara. O que antes parecia distante começa a ganhar forma.

Essa semana favorece reencontros, parcerias e conversas que abrem portas. Você percebe que não está fazendo tudo sozinho, e que o apoio certo chega exatamente no momento necessário. No fim da semana, há uma sensação forte de começo, como se algo grande estivesse sendo liberado dentro de você.

Dica cósmica: Caminhe na direção daquilo que acende seu propósito.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução

Signo Áries Touro Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

