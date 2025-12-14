Cor e número da sorte deste domingo (14 de dezembro): como atrair vibrações suaves para a semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:00
O domingo, dia 14 de dezembro, chega com uma energia de cura e centramento. As emoções ficam mais estáveis, a mente desacelera e relacionamentos ganham espaço para compreensão. É um dia ideal para restaurar forças e alinhar intenções antes de uma nova etapa da semana. Veja a previsão.
Áries: O dia traz acolhimento e clareza emocional. Um diálogo importante suaviza tensões. O corpo responde bem ao descanso.
Cor da sorte: Vermelho Suave.
Número da sorte: 1.
Dica cósmica: Ouça antes de agir.
Touro: O domingo favorece reconexão familiar. Uma decisão financeira pode ser revisada com mais calma. O prazer nas pequenas coisas te guia.
Cor da sorte: Mel.
Número da sorte: 6.
Dica cósmica: O simples é suficiente.
Gêmeos: Sua criatividade aflora. Conversas leves renovam a energia. A organização da semana flui com naturalidade.
Cor da sorte: Azul Névoa.
Número da sorte: 9.
Dica cósmica: Dê espaço para ideias espontâneas.
Câncer: Você se sente emocionalmente mais forte. Laços familiares se aprofundam. O descanso mental te faz bem.
Cor da sorte: Pêssego.
Número da sorte: 3.
Dica cósmica: Cuidar de si é prioridade.
Leão: O domingo inspira introspecção suave. O ambiente familiar se harmoniza. Uma escolha financeira ganha clareza.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 8.
Dica cósmica: Nem todo brilho é externo.
Virgem: O dia favorece organização, mas sem rigidez. A energia melhora com pausas estratégicas. Relações se fortalecem pela escuta.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 11.
Dica cósmica: Pequenos ajustes criam grandes resultados.
Libra: Você encontra equilíbrio emocional com facilidade. Conversas profundas trazem entendimento. Finanças seguem estáveis.
Cor da sorte: Rosa Chá.
Número da sorte: 5.
Dica cósmica: O coração sabe negociar melhor que a mente hoje.
Escorpião: Você recupera confiança interna. Atividades simples oferecem prazer inesperado. Relações ganham transparência.
Cor da sorte: Berinjela.
Número da sorte: 2.
Dica cósmica: A verdade suaviza o caminho.
Sagitário: O domingo traz expansão emocional e boas ideias para a semana. Contatos sociais reacendem otimismo.
Cor da sorte: Azul Cobalto.
Número da sorte: 14.
Dica cósmica: Um detalhe muda tudo, observe.
Capricórnio: Você encontra paz no silêncio e no planejamento leve. O corpo responde bem à moderação.
Cor da sorte: Verde Musgo.
Número da sorte: 4.
Dica cósmica: A força do dia está na calma.
Aquário: Sensação de leveza domina o domingo. Trocas afetivas fluem com naturalidade. Criatividade aparece com força.
Cor da sorte: Branco Puro.
Número da sorte: 10.
Dica cósmica: O futuro fica mais claro quando você relaxa.
Peixes: A intuição guia seu dia com doçura. Relações se tornam mais compreensivas. O descanso emocional libera espaço para novas inspirações.
Cor da sorte: Lilás.
Número da sorte: 7.
Dica cósmica: Sensibilidade é poder.