Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte deste domingo (14 de dezembro): como atrair vibrações suaves para a semana

Um domingo que reconecta cada signo ao próprio ritmo e emoções

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 14 de dezembro, chega com uma energia de cura e centramento. As emoções ficam mais estáveis, a mente desacelera e relacionamentos ganham espaço para compreensão. É um dia ideal para restaurar forças e alinhar intenções antes de uma nova etapa da semana. Veja a previsão.

Leia mais

Imagem - O dia de hoje (14 de dezembro) traz uma calmaria poderosa que realinha emoções e aproxima as pessoas certas

O dia de hoje (14 de dezembro) traz uma calmaria poderosa que realinha emoções e aproxima as pessoas certas

Imagem - Uma verdade inesperada chega hoje para todos os 12 signos neste sábado (13 de dezembro)

Uma verdade inesperada chega hoje para todos os 12 signos neste sábado (13 de dezembro)

Imagem - O dia de hoje (12 de dezembro) marca um ponto de virada positivo para 3 signos

O dia de hoje (12 de dezembro) marca um ponto de virada positivo para 3 signos

Áries: O dia traz acolhimento e clareza emocional. Um diálogo importante suaviza tensões. O corpo responde bem ao descanso.

Cor da sorte: Vermelho Suave.

Número da sorte: 1.

Dica cósmica: Ouça antes de agir.

Touro: O domingo favorece reconexão familiar. Uma decisão financeira pode ser revisada com mais calma. O prazer nas pequenas coisas te guia.

Cor da sorte: Mel.

Número da sorte: 6.

Dica cósmica: O simples é suficiente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Gêmeos: Sua criatividade aflora. Conversas leves renovam a energia. A organização da semana flui com naturalidade.

Cor da sorte: Azul Névoa.

Número da sorte: 9.

Dica cósmica: Dê espaço para ideias espontâneas.

Câncer: Você se sente emocionalmente mais forte. Laços familiares se aprofundam. O descanso mental te faz bem.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 3.

Dica cósmica: Cuidar de si é prioridade.

Leão: O domingo inspira introspecção suave. O ambiente familiar se harmoniza. Uma escolha financeira ganha clareza.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 8.

Dica cósmica: Nem todo brilho é externo.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Virgem: O dia favorece organização, mas sem rigidez. A energia melhora com pausas estratégicas. Relações se fortalecem pela escuta.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 11.

Dica cósmica: Pequenos ajustes criam grandes resultados.

Libra: Você encontra equilíbrio emocional com facilidade. Conversas profundas trazem entendimento. Finanças seguem estáveis.

Cor da sorte: Rosa Chá.

Número da sorte: 5.

Dica cósmica: O coração sabe negociar melhor que a mente hoje.

Escorpião: Você recupera confiança interna. Atividades simples oferecem prazer inesperado. Relações ganham transparência.

Cor da sorte: Berinjela.

Número da sorte: 2.

Dica cósmica: A verdade suaviza o caminho.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Sagitário: O domingo traz expansão emocional e boas ideias para a semana. Contatos sociais reacendem otimismo.

Cor da sorte: Azul Cobalto.

Número da sorte: 14.

Dica cósmica: Um detalhe muda tudo, observe.

Capricórnio: Você encontra paz no silêncio e no planejamento leve. O corpo responde bem à moderação.

Cor da sorte: Verde Musgo.

Número da sorte: 4.

Dica cósmica: A força do dia está na calma.

Aquário: Sensação de leveza domina o domingo. Trocas afetivas fluem com naturalidade. Criatividade aparece com força.

Cor da sorte: Branco Puro.

Número da sorte: 10.

Dica cósmica: O futuro fica mais claro quando você relaxa.

Peixes: A intuição guia seu dia com doçura. Relações se tornam mais compreensivas. O descanso emocional libera espaço para novas inspirações.

Cor da sorte: Lilás.

Número da sorte: 7.

Dica cósmica: Sensibilidade é poder.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (14) podem abrir caminhos financeiros

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (14) podem abrir caminhos financeiros
Imagem - Lua de sangue, que acontece em breve, é ‘o dia temível do Senhor’, segundo a Bíblia

Lua de sangue, que acontece em breve, é ‘o dia temível do Senhor’, segundo a Bíblia
Imagem - Aprenda os sinais visíveis de que seu corpo está absorvendo mal o cálcio

Aprenda os sinais visíveis de que seu corpo está absorvendo mal o cálcio

MAIS LIDAS

Imagem - Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba
01

Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora
02

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Imagem - Mecânico fala sobre a compra de carros elétricos: 'Recomendo pensar duas vezes'
03

Mecânico fala sobre a compra de carros elétricos: 'Recomendo pensar duas vezes'

Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado
04

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado