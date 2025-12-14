ASTROLOGIA

Cor e número da sorte deste domingo (14 de dezembro): como atrair vibrações suaves para a semana

Um domingo que reconecta cada signo ao próprio ritmo e emoções

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 14 de dezembro, chega com uma energia de cura e centramento. As emoções ficam mais estáveis, a mente desacelera e relacionamentos ganham espaço para compreensão. É um dia ideal para restaurar forças e alinhar intenções antes de uma nova etapa da semana. Veja a previsão.

Áries: O dia traz acolhimento e clareza emocional. Um diálogo importante suaviza tensões. O corpo responde bem ao descanso.

Cor da sorte: Vermelho Suave.

Número da sorte: 1.

Dica cósmica: Ouça antes de agir.

Touro: O domingo favorece reconexão familiar. Uma decisão financeira pode ser revisada com mais calma. O prazer nas pequenas coisas te guia.

Cor da sorte: Mel.

Número da sorte: 6.

Dica cósmica: O simples é suficiente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos: Sua criatividade aflora. Conversas leves renovam a energia. A organização da semana flui com naturalidade.

Cor da sorte: Azul Névoa.

Número da sorte: 9.

Dica cósmica: Dê espaço para ideias espontâneas.

Câncer: Você se sente emocionalmente mais forte. Laços familiares se aprofundam. O descanso mental te faz bem.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 3.

Dica cósmica: Cuidar de si é prioridade.

Leão: O domingo inspira introspecção suave. O ambiente familiar se harmoniza. Uma escolha financeira ganha clareza.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 8.

Dica cósmica: Nem todo brilho é externo.

Veja as características dos signos 1 de 7

Virgem: O dia favorece organização, mas sem rigidez. A energia melhora com pausas estratégicas. Relações se fortalecem pela escuta.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 11.

Dica cósmica: Pequenos ajustes criam grandes resultados.

Libra: Você encontra equilíbrio emocional com facilidade. Conversas profundas trazem entendimento. Finanças seguem estáveis.

Cor da sorte: Rosa Chá.

Número da sorte: 5.

Dica cósmica: O coração sabe negociar melhor que a mente hoje.

Escorpião: Você recupera confiança interna. Atividades simples oferecem prazer inesperado. Relações ganham transparência.

Cor da sorte: Berinjela.

Número da sorte: 2.

Dica cósmica: A verdade suaviza o caminho.

As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

Sagitário: O domingo traz expansão emocional e boas ideias para a semana. Contatos sociais reacendem otimismo.

Cor da sorte: Azul Cobalto.

Número da sorte: 14.

Dica cósmica: Um detalhe muda tudo, observe.

Capricórnio: Você encontra paz no silêncio e no planejamento leve. O corpo responde bem à moderação.

Cor da sorte: Verde Musgo.

Número da sorte: 4.

Dica cósmica: A força do dia está na calma.

Aquário: Sensação de leveza domina o domingo. Trocas afetivas fluem com naturalidade. Criatividade aparece com força.

Cor da sorte: Branco Puro.

Número da sorte: 10.

Dica cósmica: O futuro fica mais claro quando você relaxa.

Peixes: A intuição guia seu dia com doçura. Relações se tornam mais compreensivas. O descanso emocional libera espaço para novas inspirações.

Cor da sorte: Lilás.

Número da sorte: 7.