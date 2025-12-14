Signos recebem um recado emocional forte do Universo neste domingo (14 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 18:18
Hoje o céu fala baixo, mas fala muito. Netuno cria uma atmosfera emocional sensível, profunda, daquelas que fazem você entender coisas que antes pareciam confusas.
Se você anda tentando decifrar um relacionamento, uma amizade, uma intenção ou até seus próprios sentimentos, o domingo entrega respostas. Talvez silenciosas, mas claras.
Peixes, Libra, Câncer e Escorpião sentem essa intensidade com mais força. Mas todos os signos percebem um chamado interno para olhar para dentro.
É um ótimo dia para conversas honestas, mas também para escutar o que o coração quer dizer quando você finalmente fica quieto.
A intuição hoje não falha, só precisa ser ouvida.