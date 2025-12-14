Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (14) podem abrir caminhos financeiros

Com a energia voltada para planejamento e intuição, veja quais números podem favorecer o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Depois do sábado cheio de movimento, o domingo (14) chega com uma energia totalmente diferente: menos ação, mais estratégia. Saturno e Netuno ganham força e pedem calma, reflexão, intuição aguçada e decisões conscientes, especialmente sobre dinheiro e relacionamentos.

Se você pretende fazer uma fezinha hoje, os astros indicam números que vibram mais com o clima introspectivo e disciplinado do dia. Alguns signos podem até desbloquear soluções criativas enquanto descansam.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Números da sorte: 4, 16, 28
  • Mensagem do dia: Dia perfeito para reflexão, planejamento e decisões práticas.

  • Touro (21/04 a 20/05)
  • Números da sorte: 2, 20, 58
  • Mensagem do dia: O conforto emocional é prioridade; escolhas sensatas favorecem sua paz.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Números da sorte: 5, 14, 23
  • Mensagem do dia: A comunicação está divina e clareza mental é garantida.

  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Números da sorte: 6, 18, 42
  • Mensagem do dia: Assuntos familiares pedem atenção carinhosa.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Números da sorte: 8, 35, 44
  • Mensagem do dia: Hora de assumir responsabilidades e revisar planos.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
  • Números da sorte: 10, 32, 56
  • Mensagem do dia: Organização é o tema do dia e pode render avanços profissionais.

  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Números da sorte: 7, 25, 34
  • Mensagem do dia: Intuição afiada e sensibilidade emocional fazem você enxergar além.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Números da sorte: 9, 13, 51
  • Mensagem do dia: Dia de renovação profunda e decisões transformadoras.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Números da sorte: 17, 26, 38
  • Mensagem do dia: Saturno pega firme: cuidado com promessas e exageros.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
  • Números da sorte: 1, 22, 49
  • Mensagem do dia: Você encontra clareza para ajustar rotina e saúde.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Aquário (20/01 a 18/02)
  • Números da sorte: 3, 30, 53
  • Mensagem do dia: Grandes ideias surgem enquanto você relaxa.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
  • Números da sorte: 7, 19, 41
  • Mensagem do dia: Limites pessoais serão fundamentais para manter a paz.

O dia de hoje (14 de dezembro) traz uma calmaria poderosa que realinha emoções e aproxima as pessoas certas

Uma virada poderosa mexe com todos os signos nesta semana (de 8 a 14 de dezembro)

Prepare-se: esta semana (entre 8 e 14 de dezembro) fecha ciclos e abre caminhos inesperados para todos os signos

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Carta do Baralho Cigano deste domingo (14 de dezembro) é A Estrela: tempo de esperança e proteção divina

