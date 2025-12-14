ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (14) podem abrir caminhos financeiros

Com a energia voltada para planejamento e intuição, veja quais números podem favorecer o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Depois do sábado cheio de movimento, o domingo (14) chega com uma energia totalmente diferente: menos ação, mais estratégia. Saturno e Netuno ganham força e pedem calma, reflexão, intuição aguçada e decisões conscientes, especialmente sobre dinheiro e relacionamentos.

Se você pretende fazer uma fezinha hoje, os astros indicam números que vibram mais com o clima introspectivo e disciplinado do dia. Alguns signos podem até desbloquear soluções criativas enquanto descansam.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 4, 16, 28

Mensagem do dia: Dia perfeito para reflexão, planejamento e decisões práticas.

Touro (21/04 a 20/05)



Números da sorte: 2, 20, 58

Mensagem do dia: O conforto emocional é prioridade; escolhas sensatas favorecem sua paz.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 14, 23

Mensagem do dia: A comunicação está divina e clareza mental é garantida.

Câncer (21/06 a 22/07)

Números da sorte: 6, 18, 42

Mensagem do dia: Assuntos familiares pedem atenção carinhosa.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 8, 35, 44

Mensagem do dia: Hora de assumir responsabilidades e revisar planos.

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 10, 32, 56

Mensagem do dia: Organização é o tema do dia e pode render avanços profissionais.

Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 7, 25, 34

Mensagem do dia: Intuição afiada e sensibilidade emocional fazem você enxergar além.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 9, 13, 51

Mensagem do dia: Dia de renovação profunda e decisões transformadoras.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 17, 26, 38

Mensagem do dia: Saturno pega firme: cuidado com promessas e exageros.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 1, 22, 49

Mensagem do dia: Você encontra clareza para ajustar rotina e saúde.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Aquário (20/01 a 18/02)

Números da sorte: 3, 30, 53

Mensagem do dia: Grandes ideias surgem enquanto você relaxa.