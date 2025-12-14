Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (14) podem abrir caminhos financeiros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:00
Depois do sábado cheio de movimento, o domingo (14) chega com uma energia totalmente diferente: menos ação, mais estratégia. Saturno e Netuno ganham força e pedem calma, reflexão, intuição aguçada e decisões conscientes, especialmente sobre dinheiro e relacionamentos.
Se você pretende fazer uma fezinha hoje, os astros indicam números que vibram mais com o clima introspectivo e disciplinado do dia. Alguns signos podem até desbloquear soluções criativas enquanto descansam.
