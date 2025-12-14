FAMOSOS

Natal no Lar dos Artistas transforma celebração em encontro de gerações

A data religiosa ganha significado cultural ao reunir artistas que marcaram a história brasileira

O Natal no Lar dos Artistas se transforma em um encontro de gerações, estilos e linguagens. A celebração acontece de forma simples, mas carregada de simbolismo para quem dedicou a vida à criação artística.

O convívio entre artistas reforça o valor do respeito, da memória e da continuidade cultural.

Atores e atrizes que seguem presentes pela história

Marcos de Oliveira, Rui Resende, Jaime Leibovitch, Leonardo Thire, André Luiz, Marcelino Buru, Sonia Zagury e Iris Bruzzi estão entre os artistas que viverão a data no Lar. Nomes que ajudaram a formar o imaginário artístico brasileiro.

Cada um desses intérpretes representa uma fase distinta do teatro e do audiovisual, conectando épocas e transformações da linguagem cênica.

No Natal, suas histórias se encontram em um ambiente de troca e reconhecimento mútuo.

Músicos que carregam identidade e memória sonora

A música marca presença com artistas como Flora Purim, Airto Moreira, Robertinho Silva, Carlinhos Pandeiro de Ouro, Mirabeaux Pinheiro da Silva, Luiz Filipe Amando e Rubens Serrano.

São trajetórias ligadas à MPB, ao jazz, à música instrumental e à experimentação sonora, que ajudaram a projetar a música brasileira dentro e fora do país.

No Lar, esses sons se transformam em lembranças e conversas que atravessam o tempo.

Um espaço que vai além da moradia

Além de artistas ligados ao palco, o Lar abriga profissionais fundamentais dos bastidores, como figurinistas, iluminadores, produtores culturais e artistas plásticos, entre eles Suzi Soledade, Heloísa Helena, Kari Lage, Manoel Peixoto, Aloísio Zaluar e Fernando Otero.

Esse conjunto revela que a cultura é feita de muitas mãos, visíveis e invisíveis.