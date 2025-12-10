Acesse sua conta
As 15 melhores plantas para atrair boa sorte em 2026, segundo o Feng Shui

Saiba quais espécies escolher e onde posicionar cada vaso para trazer equilíbrio, bem-estar e fluidez aos ambientes

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 22:00

Do bambu da sorte na entrada ao lírio da paz na sala, veja como usar o verde para organizar a energia do lar sem excessos
Do bambu da sorte na entrada ao lírio da paz na sala, veja como usar o verde para organizar a energia do lar sem excessos Crédito: Freepik

Trazer plantas para dentro de casa deixou de ser apenas um recurso estético e passou a ser uma forma de organizar a energia dos ambientes. Dentro dessa perspectiva, o Feng Shui com plantas ganha espaço como uma ferramenta simples para criar sensação de equilíbrio, bem-estar e fluidez no dia a dia.

A ideia central não é encher todos os cantos de vasos. O objetivo é escolher espécies adequadas e posicioná-las em pontos estratégicos, sempre respeitando a rotina de quem vive na casa e o cuidado possível com cada planta.

Plantas resistentes e fáceis de cuidar

Antúrio
Jiboia
Lírio-da-paz
Espada-de-são-jorge
Zamioculca
1 de 5
Antúrio por Shutterstock

O que é Feng Shui com plantas e sua importância

O Feng Shui é um sistema tradicional de origem chinesa que estuda a relação entre pessoas, espaços e energia ambiente.

Quando aplicado às plantas, esse conhecimento busca usar o verde como meio de suavizar cantos rígidos, estimular circulação, reforçar áreas ligadas à prosperidade ou ao descanso e criar transições mais suaves entre os cômodos.

As plantas de interior passam a ser vistas como aliadas na organização energética, não apenas como itens decorativos. A escolha das espécies leva em conta elementos como formato das folhas, volume, textura e até a sensação transmitida pela planta. O foco é sempre o conforto visual e uma atmosfera acolhedora.

Como posicionar plantas em cada ambiente

A localização dos vasos é determinante para a fluidez da energia. Veja as recomendações para os principais cômodos:

Entrada da casa: o Feng Shui sugere espécies que representem boas-vindas e vitalidade. Plantas como bambu da sorte ou jade, colocadas ao lado da porta, são vistas como símbolos de abertura para oportunidades. Elas funcionam como um convite visual para que a casa pareça viva.

Sala de estar: onde se busca descanso e convivência, são indicadas plantas de folhas macias e arredondadas, como potos, lírios da paz ou marantas. Elas ajudam a suavizar linhas retas de móveis e eletrônicos.

Cozinha: aqui entram as plantas aromáticas. Alecrim, manjericão e hortelã reforçam a imagem de fartura e dinamismo.

Quarto: recomenda-se moderação. Poucas espécies discretas, como sansevieria (espada-de-são-jorge) ou peperomia, são ideais para não interferir na sensação de silêncio necessária ao sono.

Plantas de boa sorte citadas em tradições populares

Algumas espécies ganharam fama ao longo dos séculos como plantas de boa sorte. Associadas à prosperidade, proteção ou amor, elas costumam aparecer em portas, janelas e varandas. Confira exemplos comuns:

  • Trevo de quatro folhas: ligado à sorte em países como a Irlanda, é associado a fé, esperança e fortuna.
  • Manjericão: considerado sagrado em regiões da Índia, é frequentemente colocado próximo a entradas para filtrar o que é visto como negativo.
  • Bambu da sorte: muito presente na Ásia, é usado como símbolo de crescimento e prosperidade em momentos de mudança ou início de projetos.
  • Arruda: tradicional em áreas do Mediterrâneo, é associada à proteção da casa e costuma ficar próxima a janelas ou portas.
  • Alecrim: ligado à vitalidade e saúde, é utilizado para representar bem-estar e clareza mental.
  • Peônia: valorizada na China e no Japão, está relacionada ao amor duradouro e prosperidade.

Passo a passo para aplicar o Feng Shui em casa

Para organizar os ambientes com base no Feng Shui com plantas, o primeiro passo é observar o que cada cômodo transmite. Excesso de objetos, iluminação ruim ou sensação de vazio indicam necessidades diferentes:

  • Analisar o espaço: verifique onde falta cor, vida ou equilíbrio visual.
  • Definir a função: identifique se o ambiente é para descanso, concentração ou convivência.
  • Escolher a espécie: use folhas suaves para relaxamento e plantas resistentes para áreas de trabalho.
  • Evitar excessos: muitos vasos podem criar desordem visual e dificultar a limpeza.
  • Cuidar da manutenção: plantas saudáveis reforçam o fluxo positivo. Folhas secas ou murchas indicam necessidade de atenção imediata.

