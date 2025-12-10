As 15 melhores plantas para atrair boa sorte em 2026, segundo o Feng Shui

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 22:00
Trazer plantas para dentro de casa deixou de ser apenas um recurso estético e passou a ser uma forma de organizar a energia dos ambientes. Dentro dessa perspectiva, o Feng Shui com plantas ganha espaço como uma ferramenta simples para criar sensação de equilíbrio, bem-estar e fluidez no dia a dia.
A ideia central não é encher todos os cantos de vasos. O objetivo é escolher espécies adequadas e posicioná-las em pontos estratégicos, sempre respeitando a rotina de quem vive na casa e o cuidado possível com cada planta.
Plantas resistentes e fáceis de cuidar
O Feng Shui é um sistema tradicional de origem chinesa que estuda a relação entre pessoas, espaços e energia ambiente.
Quando aplicado às plantas, esse conhecimento busca usar o verde como meio de suavizar cantos rígidos, estimular circulação, reforçar áreas ligadas à prosperidade ou ao descanso e criar transições mais suaves entre os cômodos.
As plantas de interior passam a ser vistas como aliadas na organização energética, não apenas como itens decorativos. A escolha das espécies leva em conta elementos como formato das folhas, volume, textura e até a sensação transmitida pela planta. O foco é sempre o conforto visual e uma atmosfera acolhedora.
A localização dos vasos é determinante para a fluidez da energia. Veja as recomendações para os principais cômodos:
Entrada da casa: o Feng Shui sugere espécies que representem boas-vindas e vitalidade. Plantas como bambu da sorte ou jade, colocadas ao lado da porta, são vistas como símbolos de abertura para oportunidades. Elas funcionam como um convite visual para que a casa pareça viva.
Sala de estar: onde se busca descanso e convivência, são indicadas plantas de folhas macias e arredondadas, como potos, lírios da paz ou marantas. Elas ajudam a suavizar linhas retas de móveis e eletrônicos.
Cozinha: aqui entram as plantas aromáticas. Alecrim, manjericão e hortelã reforçam a imagem de fartura e dinamismo.
Quarto: recomenda-se moderação. Poucas espécies discretas, como sansevieria (espada-de-são-jorge) ou peperomia, são ideais para não interferir na sensação de silêncio necessária ao sono.
Algumas espécies ganharam fama ao longo dos séculos como plantas de boa sorte. Associadas à prosperidade, proteção ou amor, elas costumam aparecer em portas, janelas e varandas. Confira exemplos comuns:
Para organizar os ambientes com base no Feng Shui com plantas, o primeiro passo é observar o que cada cômodo transmite. Excesso de objetos, iluminação ruim ou sensação de vazio indicam necessidades diferentes: