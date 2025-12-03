Acesse sua conta
A favorita dos quintais: árvore que oferece sombra, fruta o ano inteiro e folhas perfeitas para chá

Ter uma acerola no quintal é combinar praticidade, sabor e saúde em um único espaço verde

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:34

Acerola no pé
Acerola no pé Crédito: Shutterstock

Queridinha dos brasileiros, a acerola é uma fruta tropical de pequeno porte, mas com um enorme potencial nutricional. Ela se adaptou muito bem ao solo brasileiro está presente em muitos quintais de casas no Brasil.

A acerola (Malpiguia emarginata) é originária das regiões tropicais das Américas e reconhecida pela coloração vermelha intensa quando madura.

Ela se tornou o país um dos principais produtores e exportadores mundiais. Por ser amplamente cultivada, a fruta é facilmente encontrada e consumida de diversas maneiras. 

A árvore de acerola é fácil de cultivar para quem quer ter uma frutífera em casa já que ela produz o ano todo e garante sempre frutas frescas. Além da grande produtividade, trata-se de uma planta muito simples de cuidar, adaptando-se facilmente tanto a jardins amplos quanto a vasos de maior porte.

A árvore tem crescimento acelerado, não exige muitos cuidados porque exige baixa necessidade de manutenção: sol constante, regas constantes e um solo com boa drenagem. 

1. Poder contra bactérias

A acerola tem ação antimicrobiana e é aliada na prevenção de doenças provocadas por bactérias e outros microrganismos capazes de comprometer o organismo. O estudo “Propiedades bioactivas de frutas tropicales exóticas y sus beneficios a la salud”, divulgado no Archivos Latinoamericanos de Nutrición, fez uma revisão sobre os compostos bioativos de frutas tropicais exóticas — entre elas, a acerola — e seus efeitos potenciais na saúde. 

Os compostos bioativos da acerola apresentaram atividade antimicrobiana. Esse efeito pode ajudar a reduzir o crescimento de microrganismos prejudiciais, embora ainda sejam necessários estudos adicionais para definir doses seguras para humanos.

2. Fonte excepcional de vitamina C

A acerola está entre as frutas mais ricas em vitamina C, com níveis que variam de 1000 a 4500 mg por 100 g. A quantidade é de 50 a 100 vezes superior à encontrada em laranjas e limões.

 A falta de vitamina C pode gerar fadiga, queda da imunidade e até escorbuto. Como o corpo não produz esse nutriente, é indispensável obtê-lo por meio da dieta.ácido ascórbico

O estudo “Absorption and excretion of ascorbic acid alone and in acerola (Malpighia emarginata) juice: comparison in healthy Japanese subjects”, publicado no Biological and Pharmaceutical Bulletin, indicaram que componentes da acerola podem facilitar a absorção e a retenção da vitamina C pelo organismo.

3. Redução do peso corporal

A pesquisa “Acerola fruit by-product alleviates lipid, glucose, and inflammatory changes in the enterohepatic axis of rats fed a high-fat diet”, publicada na Food Chemistry, examinou como o subproduto da acerola afeta colesterol, glicemia e inflamação e descobriu que consumo da acerola reduziu o peso corporal, a gordura sanguínea e o acúmulo de lipídios no fígado.

6 benefícios da acerola para a saúde e como usá-la

