Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição

Com recorde de premiações, edição distribuiu milhões em prêmios além do valor principal de R$ 2,7 milhões

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:57

Vitória Strada, Renata e Maike
Vitória Strada, Renata e Maike Crédito: Divulgação/TV Globo

Com o título de edição mais generosa da história do Big Brother Brasil, a 25ª temporada do reality show chegou ao fim não apenas com um prêmio principal de R$ 2,7 milhões, mas também com uma distribuição recorde de recompensas extras entre os participantes. Apartamentos, carros, valores em dinheiro e ações foram conquistados ao longo da temporada, elevando o patrimônio dos brothers e sisters mesmo antes da grande final.

O grande destaque foi Diogo Almeida, que liderou o ranking de prêmios acumulados. Ao longo do programa, ele conquistou um carro avaliado em R$ 275.790, um apartamento de R$ 260 mil, além de R$ 50 mil em eletrodomésticos e R$ 10 mil em ações. No total, somou um patrimônio de R$ 595 mil.

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo

Outro nome de destaque foi Maike Allan, que acumulou R$ 336 mil em premiações. Ele levou um apartamento de R$ 260 mil, além de somar ganhos em provas como resistência, Bate-Volta e lideranças. 

Vitória Strada também se destacou, com R$ 313 mil acumulados, incluindo um apartamento, R$ 50 mil na dinâmica “Pegar ou Guardar” e uma bolsa de estudos integral. Já Guilherme Vilar levou para casa um apartamento de R$ 260 mil, R$ 38 mil em ações e um ano de produtos de limpeza, totalizando R$ 298 mil.

Com prêmios próximos aos de Guilherme, Renata Saldanha fechou sua participação com R$ 293 mil, enquanto Aline Patriarca acumulou R$ 280 mil, entre eles um smartphone e cinco anos de produtos de higiene pessoal.

João Gabriel faturou R$ 277 mil, considerando o apartamento, dinheiro em provas e ações, além de alimentos por um ano. Já Joselma Silva, mesmo sem levar os prêmios principais, somou R$ 130 mil, sendo R$ 90 mil conquistados na dinâmica “Guardar ou Perder”.

