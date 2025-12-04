ASTROLOGIA

Anjo da Intuição toca seu caminho e 4 signos recebem respostas que estavam esperando hoje (4 de dezembro)

A energia do dia favorece insights profundos, clareza emocional e decisões feitas com o coração

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11:35

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Quinta-feira (04) chega com uma intensidade suave, mas reveladora. A Lua transita por um ponto do céu que desperta nossa capacidade de enxergar além do óbvio e o Anjo da Intuição atua como um farol silencioso, mostrando o que você ainda não conseguiu colocar em palavras.

Não é um dia para correr. É um dia para sentir.

Aquele incômodo antigo, uma conversa pendente ou até um desejo guardado ganham forma. As emoções se organizam, as percepções ficam mais nítidas e você finalmente identifica o que deve ser mantido… e o que deve ir embora.

Veja o recado do Anjo da Intuição para o seu signo:

Áries: respire antes de reagir; hoje a intuição é mais rápida que o impulso.

Touro: sentimentos antigos voltam pedindo resolução, não fuja.

Gêmeos: ideias se encaixam e conversas profundas fluem com naturalidade.

Câncer: sua sensibilidade está afiada; preste atenção nos sinais.

Leão: planeje sem pressa; algo interno pede pausa e reorganização.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Virgem: observe detalhes, sua mente está mais clara que nunca.

Libra: a reflexão traz paz e tira peso de indecisões.

Escorpião: mergulho emocional forte e revelador.

Sagitário: antes de agir, sinta. O futuro está sendo redesenhado.

Capricórnio: lucidez para reorganizar prioridades.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Aquário: vulnerabilidade traz aproximação verdadeira.

Peixes: intuição no auge; confie no que seu coração apontar.