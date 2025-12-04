Anjo da Intuição toca seu caminho e 4 signos recebem respostas que estavam esperando hoje (4 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11:35
Quinta-feira (04) chega com uma intensidade suave, mas reveladora. A Lua transita por um ponto do céu que desperta nossa capacidade de enxergar além do óbvio e o Anjo da Intuição atua como um farol silencioso, mostrando o que você ainda não conseguiu colocar em palavras.
Não é um dia para correr. É um dia para sentir.
Aquele incômodo antigo, uma conversa pendente ou até um desejo guardado ganham forma. As emoções se organizam, as percepções ficam mais nítidas e você finalmente identifica o que deve ser mantido… e o que deve ir embora.
Áries: respire antes de reagir; hoje a intuição é mais rápida que o impulso.
Touro: sentimentos antigos voltam pedindo resolução, não fuja.
Gêmeos: ideias se encaixam e conversas profundas fluem com naturalidade.
Câncer: sua sensibilidade está afiada; preste atenção nos sinais.
Leão: planeje sem pressa; algo interno pede pausa e reorganização.
Virgem: observe detalhes, sua mente está mais clara que nunca.
Libra: a reflexão traz paz e tira peso de indecisões.
Escorpião: mergulho emocional forte e revelador.
Sagitário: antes de agir, sinta. O futuro está sendo redesenhado.
Capricórnio: lucidez para reorganizar prioridades.
Aquário: vulnerabilidade traz aproximação verdadeira.
Peixes: intuição no auge; confie no que seu coração apontar.
Hoje, deixe a intuição conduzir. Ela sabe o caminho.