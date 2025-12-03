ASTROLOGIA

Energia decisiva! 4 signos recebem clareza e mudam o rumo da semana a partir de hoje (3 de dezembro)

A energia do dia acelera processos internos e traz clareza para quem precisava de respostas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:19

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A energia do dia acelera processos internos e traz clareza para quem precisava de respostas.

O céu desta quarta-feira (03) marca um momento especial para quatro signos que vinham enfrentando dúvidas, adiamentos e desgaste emocional. A combinação entre a Lua e o Sol oferece clareza, disciplina e abertura emocional suficientes para virar páginas importantes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Os quatro signos que mais sentem a virada

Sagitário

Clareza + foco = avanço expressivo. Você entende o que quer e para onde ir.

Libra

Decisões finalmente fluem. A sensação é de alívio.

Peixes

Intuição prática coloca você na direção certa. Insights preciosos.

Áries