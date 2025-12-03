Energia decisiva! 4 signos recebem clareza e mudam o rumo da semana a partir de hoje (3 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:19
A energia do dia acelera processos internos e traz clareza para quem precisava de respostas.
O céu desta quarta-feira (03) marca um momento especial para quatro signos que vinham enfrentando dúvidas, adiamentos e desgaste emocional. A combinação entre a Lua e o Sol oferece clareza, disciplina e abertura emocional suficientes para virar páginas importantes.
Sagitário
Clareza + foco = avanço expressivo. Você entende o que quer e para onde ir.
Libra
Decisões finalmente fluem. A sensação é de alívio.
Peixes
Intuição prática coloca você na direção certa. Insights preciosos.
Áries
A impulsividade dá lugar à estratégia e isso te fortalece.