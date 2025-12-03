Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (3 de dezembro): como direcionar sua energia para ter segurança emocional e financeira

O dia favorece estabilidade, mas exige estratégia, especialmente para quem mexe com dinheiro ou decisões práticas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta quarta-feira, 3 de dezembro, traz uma energia que pede estratégia, atenção aos detalhes e escolhas bem pensadas, especialmente em temas ligados a dinheiro, rotina e responsabilidades. Algumas situações podem andar mais devagar, mas isso só reforça a importância de agir com calma e visão de longo prazo. Cada signo encontra oportunidades específicas para fortalecer sua estabilidade emocional e material. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)

Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)

Imagem - Áries, Câncer e Leão recebem proteção kármica nesta quarta-feira (3 de dezembro)

Áries, Câncer e Leão recebem proteção kármica nesta quarta-feira (3 de dezembro)

Imagem - O dia de hoje (3 de dezembro) traz clareza e conforto financeiro para alguns signos

O dia de hoje (3 de dezembro) traz clareza e conforto financeiro para alguns signos

Áries: Hoje você chama atenção pela dedicação, mas aprimorar sua forma de executar tarefas garante resultados mais sólidos. Uma boa conversa com alguém mais velho aquece o coração. Sua vida financeira responde bem ao esforço consistente. No campo material, tenha paciência: decisões importantes pedem tempo.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 22

Dica cósmica: Vá com calma; pressa não acelera o que ainda está se estruturando.

Touro: Mudanças em casa geram reações diferentes, mas você mantém a harmonia com maturidade. Uma leve melhora financeira traz confiança. No trabalho, prefira diálogos diretos e leves. Cuidar do descanso evita desgaste. Em viagens, redobre atenção a detalhes bancários.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 3

Dica cósmica: Preserve a calma para manter tudo fluindo dentro do possível.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Gêmeos: O dia favorece oportunidades profissionais e disciplina financeira. Momentos com familiares trazem leveza. Cuide do corpo sem exageros. Assuntos de imóvel podem atrasar, mas sem prejuízos. Estudos rendem quando você foca no essencial.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 9

Dica cósmica: Não apresse processos; o timing está se ajustando.

Câncer: Emoções equilibradas melhoram até seu bem-estar físico. Busque conhecimento para aprimorar sua vida financeira. Pequenos atritos no trabalho passam rápido. Na família, apoiar alguém querido cria um clima positivo.

Cor da sorte: Amarelo-claro

Número da sorte: 1

Dica cósmica: Seja gentil consigo mesma; isso muda o tom do dia.

Leão: O dia pede atenção ao dinheiro, principalmente com custos inesperados. Pausas estratégicas aumentam sua produtividade. A convivência familiar incentiva autenticidade, mesmo com diferenças pontuais.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 6

Dica cósmica: Ajustes simples evitam desgastes desnecessários.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Virgem: A tranquilidade inicial do dia melhora sua organização mental. Antes de gastar, avalie o real valor do que busca. Sua presença profissional cresce. Em casa, manter tudo em ordem traz paz.

Cor da sorte: Azul Royal

Número da sorte: 5

Dica cósmica: O simples e o organizado são suas maiores forças hoje.

Libra: Ideias rápidas resolvem problemas com facilidade. Parcerias financeiras funcionam bem. Diminuir estímulos digitais ajuda no foco. Eventos familiares pedem planejamento, mas prometem boas memórias. Investimentos iniciais em novos projetos podem ser favoráveis.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 17

Dica cósmica: O que você simplifica, flui. Sem esforço extra.

Escorpião: Alongamentos ou movimentos leves aliviam tensões. Um desafio financeiro redireciona você a algo melhor. No trabalho, organizar rotinas aumenta sua visão estratégica. Ensinar alguém mais jovem fortalece vínculos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Dica cósmica: O ajuste de hoje vira vantagem amanhã.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Sagitário: Sua rotina física rende bem com pequenos recursos. Novas fontes de renda trazem otimismo. Sua liderança se destaca com decisões maduras. Valores familiares ganham importância.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

Dica cósmica: Foque no que sustenta sua liberdade de verdade.

Capricórnio: Desafios profissionais testam sua perseverança, mas você supera. A saúde melhora com constância. Investimentos oscilam, mas se estabilizam. Reuniões familiares saem diferente do esperado, mas ainda assim agradam.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Dica cósmica: Não reaja por impulso; tudo está ajustando o próprio ritmo.

Aquário: O dia pede cautela financeira e revisão de hábitos. Ajustes no trabalho trazem crescimento gradual. Relações ganham estabilidade quando você administra prioridades com clareza.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 6

Dica cósmica: Pequenas revisões hoje evitam grandes problemas amanhã.

Peixes: Organizar gastos traz tranquilidade. Cursos ou treinamentos ampliam sua confiança profissional. Conflitos familiares são resolvidos com respeito mútuo. Ajustes em viagens evitam cansaço. Obra ou reforma pode atrasar, mas será solucionada.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Dica cósmica: O segredo é agir devagar, mas com firmeza.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Flavia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após beijos em festa do Flamengo, diz jornal

Flavia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após beijos em festa do Flamengo, diz jornal
Imagem - Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam

Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam
Imagem - Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
01

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
02

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas