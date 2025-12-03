ASTROLOGIA

Áries, Câncer e Leão recebem proteção kármica nesta quarta-feira (3 de dezembro)

A energia do dia favorece clareza, decisões e um novo movimento interno

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

A energia do dia nesta quarta-feira, 3 de dezembro, traz reequilíbrio, coragem silenciosa e uma compreensão mais profunda dos próprios caminhos. Três signos sentem proteção, clareza e uma abertura que muda o rumo das coisas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você percebe que nada estava parado; tudo estava se alinhando para acontecer no tempo certo. Hoje, algo confirma que sua intuição estava certa o tempo todo. Você recupera foco, impulso e a sensação de que está entrando em uma fase realmente promissora.

Dica cósmica: Priorize apenas o que responde ao seu entusiasmo.

Câncer: Você enxerga o que realmente te faz bem e o que vem drenando suas emoções. Hoje, você corta excessos, redireciona a energia e sente um alívio imediato. Ao optar pelo simples e pelo que nutre, inicia um ciclo mais consciente e leve.

Dica cósmica: Escolha pensamentos que acolhem; não que consomem.

Leão: Você entende que o poder está no agora e que não precisa antecipar tudo para se sentir seguro. Hoje, uma clareza forte renova sua confiança e mostra que você está seguindo pelo caminho certo. Surge uma ideia, uma confirmação ou um sinal que te reposiciona por dentro.

Dica cósmica: Acolha o impulso de agir com verdade; não com pressa.