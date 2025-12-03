Acesse sua conta
Tarot desta quarta (3 de dezembro) aponta boas notícias e avanços rápidos para os signos

Arcano A Roda da Fortuna movimenta o dia e promete viradas positivas, respostas rápidas e oportunidades inesperadas para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (3) chega embalada pela energia do Arcano A Roda da Fortuna, indicando um dia de viradas positivas, notícias que destravam caminhos e situações que finalmente avançam. Para todos os signos, o movimento é rápido, o que estava parado ganha velocidade, oportunidades surgem de forma inesperada e as decisões tendem a fluir com mais clareza.

Áries sente o dia acelerar de forma intensa, favorecendo iniciativas pessoais e profissionais. Touro recebe novidades que facilitam negociações e resolvem pendências antigas. Gêmeos vive um cenário de oportunidades repentinas, especialmente no trabalho. Já Câncer pode se surpreender com boas notícias envolvendo família ou questões emocionais.

Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Leão atrai reconhecimento e chances de expansão, enquanto Virgem vê situações complicadas finalmente engrenarem. Libra recebe respostas positivas e acordos tendem a se firmar com facilidade. Escorpião vive reviravoltas que mudam o ritmo do dia, e para melhor. Sagitário encontra portas abertas e convites inesperados.

Capricórnio percebe avanços rápidos em projetos longos, enquanto Aquário recebe uma notícia que destrava algo importante. Peixes conta com uma maré favorável para resolver questões emocionais e sentir mais leveza ao longo do dia.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

