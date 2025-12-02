Acesse sua conta
Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual

Sistema meteorológico com muitas nuvens carregadas vai fechar o tempo até domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:17

Teixeira de Freitas
Teixeira de Freitas tem previsão de muita chuva nos próximos dias Crédito: Reprodução

O tempo vai fechar em Teixeira de Freitas, no extremo Sul da Bahia, nesta semana. A partir de quinta-feira (4), de acordo com informações do Climatempo, um sistema meteorológico com muitas nuvens carregadas vai levar chuva por pelo menos quatro dias.

A probabilidade de precipitação na cidade já na quinta-feira é de 93%. Na sexta (5), a chance de chuva fica ainda maior, em 98%, com chuva forte durante todo o dia. O tempo permanece assim também no sábado (6), com 97%, e no domingo (7), com 85%, quando a previsão começa a melhorar.

Nesses dias, a temperatura mais baixa deve ficar em 20°C (na sexta e no sábado) e a mais alta em 30°C (na quinta).

A previsão é de que o volume de água em Teixeira de Freitas chegue a 200mm, com média de 140mm. A quantidade deve superar toda a média esperada para o mês de dezembro.

