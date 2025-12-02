SERVIÇO

Cinco bairros ficam sem água após rompimento de adutora em Salvador

Abastecimento começou a ser reestabelecido por volta das 21h

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:31

Ruas foram tomadas pela água do vazamento Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Ao menos cinco bairros de Salvador ficaram sem fornecimento de água nesta terça-feira (2). O abastecimento foi interrompido após um trecho da rede adutora ser danificado durante a execução de uma obra na região, ocasionando um grande vazamento e afetando diretamente centenas de moradores.

Os bairros impactados pela suspensão do serviço foram Boa Vista de São Caetano, Bom Juá (em parte), Capelinha, Fazenda Grande do Retiro e São Caetano.

Ruas foram tomadas pelas águas do vazamento

Em nota enviada ao CORREIO, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) informou que o trecho afetado, que causou um enorme vazamento, está na Rua Gerson de Carvalho, em São Caetano.

Segundo a companhia, equipes foram enviadas ao local para executar o reparo da rede, que foi concluído na noite desta terça.