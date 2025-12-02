Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinco bairros ficam sem água após rompimento de adutora em Salvador

Abastecimento começou a ser reestabelecido por volta das 21h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:31

Ruas foram tomadas pela água do vazamento
Ruas foram tomadas pela água do vazamento Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Ao menos cinco bairros de Salvador ficaram sem fornecimento de água nesta terça-feira (2). O abastecimento foi interrompido após um trecho da rede adutora ser danificado durante a execução de uma obra na região, ocasionando um grande vazamento e afetando diretamente centenas de moradores.

Os bairros impactados pela suspensão do serviço foram Boa Vista de São Caetano, Bom Juá (em parte), Capelinha, Fazenda Grande do Retiro e São Caetano.

Ruas foram tomadas pelas águas do vazamento

Ruas foram tomadas pela água do vazamento por Reprodução/ TV Bahia
Ruas foram tomadas pela água do vazamento por Reprodução/ TV Bahia
Ruas foram tomadas pela água do vazamento por Reprodução/ TV Bahia
Ruas foram tomadas pela água do vazamento por Reprodução/ TV Bahia
Ruas foram tomadas pela água do vazamento por Reprodução/ TV Bahia
Ruas foram tomadas pela água do vazamento por Reprodução/ TV Bahia
Ruas foram tomadas pela água do vazamento por Reprodução/ TV Bahia
1 de 7
Ruas foram tomadas pela água do vazamento por Reprodução/ TV Bahia

Em nota enviada ao CORREIO, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) informou que o trecho afetado, que causou um enorme vazamento, está na Rua Gerson de Carvalho, em São Caetano.

Segundo a companhia, equipes foram enviadas ao local para executar o reparo da rede, que foi concluído na noite desta terça.

Por volta das 21h, o fornecimento hídrico foi retomado, mas de forma gradativa, o que significa que o abastecimento completo será atingido ao longo das 24 horas seguintes à conclusão do serviço.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Suspeito de estuprar a colega no local de trabalho é preso na Bahia

Suspeito de estuprar a colega no local de trabalho é preso na Bahia
Imagem - Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual

Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual
Imagem - Saiba em quais unidades da Smart Fit adolescentes vão poder treinar de graça na Bahia

Saiba em quais unidades da Smart Fit adolescentes vão poder treinar de graça na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Anjo da Paixão bate na porta de 4 signos nesta terça (2/12); o resultado será diferente para cada um deles
02

Anjo da Paixão bate na porta de 4 signos nesta terça (2/12); o resultado será diferente para cada um deles

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
03

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - 4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)
04

4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)