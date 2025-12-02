Cinco bairros ficam sem água após rompimento de adutora em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:31
Ao menos cinco bairros de Salvador ficaram sem fornecimento de água nesta terça-feira (2). O abastecimento foi interrompido após um trecho da rede adutora ser danificado durante a execução de uma obra na região, ocasionando um grande vazamento e afetando diretamente centenas de moradores.
Os bairros impactados pela suspensão do serviço foram Boa Vista de São Caetano, Bom Juá (em parte), Capelinha, Fazenda Grande do Retiro e São Caetano.
Ruas foram tomadas pelas águas do vazamento
Em nota enviada ao CORREIO, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) informou que o trecho afetado, que causou um enorme vazamento, está na Rua Gerson de Carvalho, em São Caetano.
Segundo a companhia, equipes foram enviadas ao local para executar o reparo da rede, que foi concluído na noite desta terça.
Por volta das 21h, o fornecimento hídrico foi retomado, mas de forma gradativa, o que significa que o abastecimento completo será atingido ao longo das 24 horas seguintes à conclusão do serviço.