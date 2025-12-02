Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba em quais unidades da Smart Fit adolescentes vão poder treinar de graça na Bahia

Campanha é válida até janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20:45

Briga aconteceu em unidade da Smart Fit de Salvador
Smart Fit de Salvador Crédito: Divulgação

A Smart Fit anunciou o início da campanha “Rolê na Smart”, que promete levar jovens de 14 a 18 anos para academias da rede. Em todo o estado da Bahia, ao menos 30 unidades estão aptas a receber os novos “marombas”. Dessas, 26 estão em Salvador e quatro estão espalhadas pelo estado, nas cidades de Jequié, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus. O objetivo da ação é estimular os adolescentes a adotarem práticas saudáveis desde cedo.

Enquanto durar a campanha, os participantes terão acesso gratuito às academias da Smart Fit para treinar entre 10h e 16h, de segunda a sábado, e das 10h às 14h aos domingos, até 31 de janeiro de 2026.

Saiba quais são as unidades da Smart Fit participantes da promoção na Bahia

Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução
1 de 10
Veja unidades participantes na Bahia por Reprodução

Para aderir à promoção, o participante precisará efetuar um pré-cadastro na página da campanha. Na página será emitido um voucher pessoal e intransferível, com data limite de resgate até o dia 28 de janeiro de 2026.

Em seguida, o usuário deverá dirigir-se pessoalmente a uma das unidades participantes com o voucher em mãos para realizar a matrícula e a ativação do benefício, mediante apresentação de documento de identidade com foto e CPF. O participante menor de 18 anos deverá estar obrigatoriamente acompanhado de seu responsável legal, sendo ambos obrigados a apresentar documento de identidade com foto e CPF.

Tags:

Bahia Salvador Academia Smart fit

Mais recentes

Imagem - Suspeito de estuprar a colega no local de trabalho é preso na Bahia

Suspeito de estuprar a colega no local de trabalho é preso na Bahia
Imagem - Cinco bairros ficam sem água após rompimento de adutora em Salvador

Cinco bairros ficam sem água após rompimento de adutora em Salvador
Imagem - Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual

Cidade baiana terá quatro dias de chuva com volume maior que o esperado para todo o mês; saiba qual

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Anjo da Paixão bate na porta de 4 signos nesta terça (2/12); o resultado será diferente para cada um deles
02

Anjo da Paixão bate na porta de 4 signos nesta terça (2/12); o resultado será diferente para cada um deles

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
03

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - 4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)
04

4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)