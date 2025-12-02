PROMOÇÃO

Saiba em quais unidades da Smart Fit adolescentes vão poder treinar de graça na Bahia

Campanha é válida até janeiro de 2026

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20:45

Smart Fit de Salvador Crédito: Divulgação

A Smart Fit anunciou o início da campanha “Rolê na Smart”, que promete levar jovens de 14 a 18 anos para academias da rede. Em todo o estado da Bahia, ao menos 30 unidades estão aptas a receber os novos “marombas”. Dessas, 26 estão em Salvador e quatro estão espalhadas pelo estado, nas cidades de Jequié, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus. O objetivo da ação é estimular os adolescentes a adotarem práticas saudáveis desde cedo.

Enquanto durar a campanha, os participantes terão acesso gratuito às academias da Smart Fit para treinar entre 10h e 16h, de segunda a sábado, e das 10h às 14h aos domingos, até 31 de janeiro de 2026.

Para aderir à promoção, o participante precisará efetuar um pré-cadastro na página da campanha. Na página será emitido um voucher pessoal e intransferível, com data limite de resgate até o dia 28 de janeiro de 2026.