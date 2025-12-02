Acesse sua conta
Avenida Tancredo Neves será interditada para obras; veja como fica o trânsito

Medida ocorre em virtude da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:53

Avenida Tancredo Neves
Avenida Tancredo Neves Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Avenida Tancredo Neves, em Salvador, sofrerá interdições temporárias ao longo da próxima semana. A medida ocorre em virtude da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, que ligará a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran. O fechamento das vias terá início a partir do dia 10 de dezembro.

Durante o período, serão realizadas a montagem, o içamento e a posterior desmontagem de guindastes de grande porte, o que exigirá bloqueios. No primeiro dia, a interdição começará durante a madrugada. As cinco vias da avenida serão interditadas entre 0h e 5h para a mobilização e montagem de equipamentos.

Avenida Tancredo Neves

Avenida Tancredo Neves por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Tancredo Neves por Reprodução
Avenida Tancredo Neves por Betto Jr. / Secom PMS
Nova ligação Tancredo Neves x Paralela por Maysa Polci/CORREIO
Novo pontilhão na Avenida Tancredo Neves por Valter Pontes / Secom PMS
Avenida Tancredo Neves por Valter Pontes/Secom
1 de 6
Avenida Tancredo Neves por Evandro Veiga/CORREIO

Ao longo do dia, das 5h às 20h, duas vias voltarão a funcionar e três permanecerão bloqueadas. Os dois acessos pelo Posto Mataripe também ficarão fechados, cenário que se repete até as 5h de quinta-feira (11). Ainda na quinta, duas vias seguem liberadas enquanto outras três permanecem interditadas.

Na sexta (12), o ritmo será o mesmo nos turnos diurno e noturno, mantendo três vias interditadas e os acessos do posto bloqueados.

O sábado (13) não terá grandes mudanças: tanto de dia quanto à noite, três vias continuam interditadas e duas liberadas. Já no domingo (14), todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem. Na segunda-feira (15), a partir das 0h, começa a desmontagem dos guindastes, etapa que novamente exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves e o fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe.

A previsão é que o projeto da Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que inclui o novo Viaduto Antônio Linhares, seja concluído até janeiro de 2026.

