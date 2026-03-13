DESAPARECIDA

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador

A família de Thamiris dos Santos Pereira registrou o desaparecimento da jovem

Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:57

Adolescente foi vista pela última vez na quinta-feira (12) Crédito: Reprodução

Uma adolescente identificada como Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, está desaparecida em Salvador desde a manhã de quinta-feira (12). Ela foi vista pela última vez no bairro de Jardim das Margaridas, após sair para a escola.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). "Diligências são realizadas pela unidade policial para o localizá-la", diz, em nota.

Parentes de Thamiris realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (13) cobrando esclarecimentos sobre o desaparecimento da garota. Segundo eles, uma mochila, que seria da jovem, foi encontrada na região.