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Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador

A família de Thamiris dos Santos Pereira registrou o desaparecimento da jovem

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:57

Adolescente foi vista pela última vez na quinta-feira (12)
Adolescente foi vista pela última vez na quinta-feira (12) Crédito: Reprodução

Uma adolescente identificada como Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, está desaparecida em Salvador desde a manhã de quinta-feira (12). Ela foi vista pela última vez no bairro de Jardim das Margaridas, após sair para a escola. 

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). "Diligências são realizadas pela unidade policial para o localizá-la", diz, em nota. 

Parentes de Thamiris realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (13) cobrando esclarecimentos sobre o desaparecimento da garota. Segundo eles, uma mochila, que seria da jovem, foi encontrada na região. 

Pessoas que tiverem informações sobre o paradeiro de Thamiris, podem entrar em contato com o número 181.

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