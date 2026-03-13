PASCOA

Campanha de Páscoa na Estrada das Barreiras busca doações para crianças em Salvador

Programação no domingo de Páscoa incluirá gincana com brincadeiras tradicionais

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de março de 2026 às 19:54

Campanha de Páscoa na Estrada das Barreiras busca doações para crianças em Salvador Crédito: Divulgação

Moradores e comerciantes da Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, iniciaram a mobilização para a tradicional campanha de arrecadação de chocolates de Páscoa. O projeto, coordenado pelo influenciador Rafael Manga, visa atender crianças em situação de vulnerabilidade da região com a distribuição de doces e a realização de um dia de lazer comunitário.

Diferente de distribuições convencionais, o evento, previsto para o domingo de Páscoa, no dia 22, aposta no resgate de memórias afetivas através de gincanas. Estão programadas atividades clássicas como a corrida de saco, a prova do ovo na colher e o "quebra-pote".

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"Além de adoçar a Páscoa, queremos proporcionar uma experiência completa com brincadeiras que marcaram a nossa própria infância", explica Rafael Manga. O objetivo é fortalecer os vínculos comunitários e oferecer alternativas de lazer em uma área de grande densidade populacional.

As arrecadações estão sendo centralizadas de forma digital e presencial. Interessados em doar ovos de Páscoa, caixas de bombom ou barras de chocolate podem entrar em contato diretamente com a coordenação da campanha. Para doações, os perfis oficiais do Instagram são: @rafaelmanga_oficial e @rafaellmanga. A data de entrega está marcada para o dia 22.