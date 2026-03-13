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Nauan Sacramento
Publicado em 13 de março de 2026 às 19:54
Moradores e comerciantes da Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, iniciaram a mobilização para a tradicional campanha de arrecadação de chocolates de Páscoa. O projeto, coordenado pelo influenciador Rafael Manga, visa atender crianças em situação de vulnerabilidade da região com a distribuição de doces e a realização de um dia de lazer comunitário.
Diferente de distribuições convencionais, o evento, previsto para o domingo de Páscoa, no dia 22, aposta no resgate de memórias afetivas através de gincanas. Estão programadas atividades clássicas como a corrida de saco, a prova do ovo na colher e o "quebra-pote".
Campanha de Páscoa na Estrada das Barreiras busca doações para crianças em Salvador
"Além de adoçar a Páscoa, queremos proporcionar uma experiência completa com brincadeiras que marcaram a nossa própria infância", explica Rafael Manga. O objetivo é fortalecer os vínculos comunitários e oferecer alternativas de lazer em uma área de grande densidade populacional.
As arrecadações estão sendo centralizadas de forma digital e presencial. Interessados em doar ovos de Páscoa, caixas de bombom ou barras de chocolate podem entrar em contato diretamente com a coordenação da campanha. Para doações, os perfis oficiais do Instagram são: @rafaelmanga_oficial e @rafaellmanga. A data de entrega está marcada para o dia 22.
A iniciativa já conta com o suporte de microempresários locais e seguidores do comunicador, que utilizam o alcance das redes sociais para ampliar o volume de donativos. Segundo os organizadores, cada contribuição é fundamental para garantir que o cronograma de recreação seja cumprido integralmente, abrangendo o maior número possível de famílias da localidade.