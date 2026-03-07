PÁSCOA

Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Estudos mostram que formato, cor e contexto influenciam como o cérebro percebe textura, dulçor e intensidade do chocolate

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:00

Ovo Páscoa trufado com chocolate ao leite (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Todo ano a cena se repete. Consumidores se deparam com prateleiras cheias de ovos de Páscoa que muitas vezes custam dez vezes mais que uma barra de chocolate e surge a pergunta: por que pagar mais caro se o chocolate é o mesmo? A resposta pode surpreender. Pesquisas mostram que o formato influencia a forma como percebemos o sabor, o que ajuda a explicar a sensação popular do chamado “sabor redondo”.



O formato do chocolate pode mesmo influenciar diretamente a forma como o sabor é percebido pelo consumidor. Pesquisas sobre alimentação sensorial indicam que características como formato, cor e até o contexto em que o alimento é consumido podem alterar a experiência do paladar.

Um estudo citado pelo portal Globo aponta que o design do chocolate interfere na maneira como ele derrete na boca e na intensidade com que o sabor é percebido. Formas arredondadas, por exemplo, tendem a intensificar a sensação de cremosidade e suavidade.

Segundo o professor Peter Barham, especialista em ciência alimentar e gastronomia molecular da Universidade de Bristol, a área de contato do alimento com a boca influencia a liberação de compostos responsáveis pelo sabor.

“Se um formato tem uma grande área de superfície, haverá liberação mais rápida de moléculas do alimento”, explica. “A percepção de sabor é influenciada por muitas coisas, e o formato é uma delas”.

O chocolatier Alasdair Garnsworthy, da Chocolate Society, também afirma que o formato pode ser usado estrategicamente para controlar a intensidade do sabor percebido.

“Se estou usando um sabor potente, como alecrim, não quero que fique muito forte de uma só vez, então uso uma forma que vai derreter na boca lentamente. Se uso um ingrediente e quero pressão total, como o caramelo, então escolho uma forma que derreterá mais rápido”.

Pesquisas realizadas no laboratório Crossmodal Research, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Oxford, investigam como diferentes sentidos interagem durante a alimentação. O grupo é liderado pelo cientista Charles Spence e estuda como visão, olfato, audição e tato podem influenciar o paladar.

Experimentos demonstram que até mudanças visuais podem alterar a percepção de sabor. Em 2011, por exemplo, a Coca-Cola substituiu temporariamente a tradicional lata vermelha por uma versão branca em uma campanha ambiental. Mesmo com a fórmula idêntica, consumidores afirmaram que o sabor havia mudado.

Outro caso citado por pesquisadores envolve a alteração do formato de um biscoito pela fabricante Mondelez. Após o produto passar de quadrado para redondo, consumidores relataram que ele parecia mais doce.

Testes com sobremesas também apontaram resultados semelhantes. Em um experimento com cheesecake, o mesmo doce servido em prato redondo foi percebido como cerca de 20% mais doce do que quando apresentado em um prato quadrado.

Na Páscoa, o formato do ovo de chocolate também contribui para essa experiência sensorial. A estrutura oca e curva favorece o derretimento gradual do chocolate na boca, o que intensifica a sensação de cremosidade e dulçor.

Além disso, a quebra da casca ativa estímulos táteis e sonoros que ajudam a criar uma experiência multissensorial. Por isso, especialistas apontam que o prazer de comer chocolate envolve muito mais do que apenas os ingredientes.

