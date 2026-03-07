Acesse sua conta
Renato Paiva diz que filha foi ameaçada por torcedores do Bahia e admite arrependimento por saída do clube

Ex-treinador do Tricolor afirma que pressão e conflitos internos influenciaram decisão de pedir demissão em 2023

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 07:52

Renato Paiva pediu demissão do Bahia em setembro por Felipe Oliveira/EC Bahia

“Eu cheguei no ano zero, eu cheguei quando eles compraram. Contratamos 26 jogadores. Ou seja, é um time completamente novo”, disse ao Globo Esporte.

O técnico afirmou que o planejamento previa mudanças graduais no grupo até que o elenco estivesse totalmente qualificado, mas destacou que houve também uma expectativa muito alta por parte da torcida. “Houve uma gestão de expectativas irreal da parte da torcida. O City comprou-nos e agora vamos ser campeões”, afirmou.

O treinador contou ainda que a situação se agravou após ameaças feitas à sua filha nas redes sociais. “Houve entradas no Instagram da minha filha, a ameaçar a minha filha”, disse.

Além da pressão externa, o português relatou incômodos com questões internas relacionadas à metodologia de trabalho, especialmente com o setor de saúde e performance do clube. “O City tem um grupo de Saúde e Performance que é um bocadinho autônomo e houve um momento de muitas lesões em que nós achamos que havia uma interferência. O meu preparador físico não estava satisfeito com a interferência nesse trabalho”, explicou.

Segundo Paiva, o acúmulo desses fatores acabou levando à decisão de deixar o comando do Bahia, escolha que ele hoje avalia de forma diferente. O treinador afirmou que gostaria de ter permanecido mais tempo no projeto para aproveitar melhor o elenco que estava sendo formado no clube.

Renato Paiva deixou o Bahia após 49 jogos, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas – aproveitamento de 49%.

