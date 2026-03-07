SENTE SAUDADE?

Renato Paiva diz que filha foi ameaçada por torcedores do Bahia e admite arrependimento por saída do clube

Ex-treinador do Tricolor afirma que pressão e conflitos internos influenciaram decisão de pedir demissão em 2023

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 07:52

Renato Paiva lamentou mais uma derrota do Bahia no Brasileirão Crédito: Bruno Queiroz/ EC Bahia

O técnico português Renato Paiva revelou bastidores da sua passagem pelo Bahia e contou que chegou a receber ameaças direcionadas à família durante o período em que comandou o tricolor. O treinador também admitiu que se arrepende de ter pedido demissão do cargo em 2023.

Primeiro treinador da SAF do Bahia, Paiva assumiu o time em um momento de transição, logo após a venda do clube ao Grupo City. Segundo ele, o início do projeto envolveu a montagem de praticamente um elenco inteiro.

“Eu cheguei no ano zero, eu cheguei quando eles compraram. Contratamos 26 jogadores. Ou seja, é um time completamente novo”, disse ao Globo Esporte.

O técnico afirmou que o planejamento previa mudanças graduais no grupo até que o elenco estivesse totalmente qualificado, mas destacou que houve também uma expectativa muito alta por parte da torcida. “Houve uma gestão de expectativas irreal da parte da torcida. O City comprou-nos e agora vamos ser campeões”, afirmou.

Paiva lembrou que, mesmo com a pressão, o Bahia conquistou o Campeonato Baiano e alcançou as quartas de final da Copa do Brasil naquele ano. “Apesar de termos ganho o Baiano, que não se ganhava há três anos, e igualado a melhor campanha na Copa do Brasil, havia uma pressão muito grande”, declarou.

Segundo o técnico, a pressão no ambiente do clube foi aumentando ao longo da temporada, inclusive dentro do estádio. “Quando eu saí, havia uma pressão muito grande, alguma parte da mídia em Salvador, alguma parte da torcida. Eu sentia o estádio difícil e pesado para mim”, disse.

O treinador contou ainda que a situação se agravou após ameaças feitas à sua filha nas redes sociais. “Houve entradas no Instagram da minha filha, a ameaçar a minha filha”, disse.



Além da pressão externa, o português relatou incômodos com questões internas relacionadas à metodologia de trabalho, especialmente com o setor de saúde e performance do clube. “O City tem um grupo de Saúde e Performance que é um bocadinho autônomo e houve um momento de muitas lesões em que nós achamos que havia uma interferência. O meu preparador físico não estava satisfeito com a interferência nesse trabalho”, explicou.

Segundo Paiva, o acúmulo desses fatores acabou levando à decisão de deixar o comando do Bahia, escolha que ele hoje avalia de forma diferente. O treinador afirmou que gostaria de ter permanecido mais tempo no projeto para aproveitar melhor o elenco que estava sendo formado no clube.