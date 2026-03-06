CALADO VENCE

Alerta espiritual para 4 signos: momento pede discrição e proteção contra energia negativa neste fim de semana (7 e 8 de março)

Leitura do dia indica fase de exposição excessiva e recomenda mais silêncio sobre planos e vida pessoal

Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:48

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O momento pede mais cautela para alguns signos do zodíaco. A leitura espiritual do período indica que certas pessoas podem estar se expondo mais do que deveriam, o que acaba atraindo olhares invejosos e energias negativas.

Nem sempre o problema está nas atitudes, mas na quantidade de pessoas que passam a acompanhar a vida de perto. Quando planos, conquistas ou problemas são compartilhados demais, isso pode abrir espaço para críticas, interferências e até desgaste emocional.

Para quatro signos em especial, o conselho é agir com mais discrição nos próximos dias, evitar comentar projetos importantes e proteger a própria energia.

Áries

A fase é de movimentação e novidades, mas nem todo mundo ao redor precisa saber dos seus planos. O momento pede silêncio estratégico. Guardar ideias e conquistas até que estejam mais concretas pode evitar interferências e comentários negativos.

10 livros para quem é do signo de Áries 1 de 10

Leão

Você costuma chamar atenção naturalmente, mas agora é importante reduzir um pouco a exposição. Nem todas as pessoas que se aproximam estão torcendo pelo seu sucesso. O Anjo da Guarda orienta a compartilhar menos detalhes da vida pessoal.

10 livros para quem é do signo de Leão 1 de 10

Escorpião

A intuição já está avisando que algo não está tão leve quanto parece. Confie nessa percepção. Evite abrir demais sua vida para pessoas que ainda não provaram ser confiáveis.

10 livros para quem é do signo de Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Projetos profissionais podem despertar olhares atentos demais. O conselho espiritual é trabalhar em silêncio e deixar que os resultados falem por si. Quanto menos você comentar sobre metas e conquistas, mais protegido estará.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio 1 de 10

Mensagem do dia