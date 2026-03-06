Acesse sua conta
Alerta espiritual para 4 signos: momento pede discrição e proteção contra energia negativa neste fim de semana (7 e 8 de março)

Leitura do dia indica fase de exposição excessiva e recomenda mais silêncio sobre planos e vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:48

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O momento pede mais cautela para alguns signos do zodíaco. A leitura espiritual do período indica que certas pessoas podem estar se expondo mais do que deveriam, o que acaba atraindo olhares invejosos e energias negativas.

Nem sempre o problema está nas atitudes, mas na quantidade de pessoas que passam a acompanhar a vida de perto. Quando planos, conquistas ou problemas são compartilhados demais, isso pode abrir espaço para críticas, interferências e até desgaste emocional.

Para quatro signos em especial, o conselho é agir com mais discrição nos próximos dias, evitar comentar projetos importantes e proteger a própria energia.

Áries

A fase é de movimentação e novidades, mas nem todo mundo ao redor precisa saber dos seus planos. O momento pede silêncio estratégico. Guardar ideias e conquistas até que estejam mais concretas pode evitar interferências e comentários negativos.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
1 de 10
De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Leão

Você costuma chamar atenção naturalmente, mas agora é importante reduzir um pouco a exposição. Nem todas as pessoas que se aproximam estão torcendo pelo seu sucesso. O Anjo da Guarda orienta a compartilhar menos detalhes da vida pessoal.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Escorpião

A intuição já está avisando que algo não está tão leve quanto parece. Confie nessa percepção. Evite abrir demais sua vida para pessoas que ainda não provaram ser confiáveis.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
1 de 10
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Capricórnio

Projetos profissionais podem despertar olhares atentos demais. O conselho espiritual é trabalhar em silêncio e deixar que os resultados falem por si. Quanto menos você comentar sobre metas e conquistas, mais protegido estará.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
1 de 10
O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

Mensagem do dia

Nem tudo precisa ser anunciado ou compartilhado. Em alguns momentos, preservar planos e sentimentos é a melhor forma de proteger a própria energia e evitar interferências desnecessárias no caminho.

