Enquete BBB 26: Quem você quer que os líderes Jonas e Cowboy indiquem ao Paredão?

Veja como será a dinâmica da semana

Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:25

Jonas e Cowboy Crédito: Reprodução

Jonas e Cowboy venceram a Prova do Líder do BBB 26 após mais de 14 horas de resistência e assumem o comando da semana na casa. A liderança será dupla, ou seja, os dois dividem todos os poderes, incluindo a indicação direta ao Paredão, a escolha do Barrado no Baile e as decisões estratégicas da semana.

A dinâmica também prevê Prova do Anjo no sábado e formação de Paredão no domingo, com contragolpe e Bate-Volta para alguns participantes.