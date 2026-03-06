Acesse sua conta
Enquete BBB 26: Quem você quer que os líderes Jonas e Cowboy indiquem ao Paredão?

Veja como será a dinâmica da semana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:25

Jonas e Cowboy
Jonas e Cowboy Crédito: Reprodução

Jonas e Cowboy venceram a Prova do Líder do BBB 26 após mais de 14 horas de resistência e assumem o comando da semana na casa. A liderança será dupla, ou seja, os dois dividem todos os poderes, incluindo a indicação direta ao Paredão, a escolha do Barrado no Baile e as decisões estratégicas da semana.

A dinâmica também prevê Prova do Anjo no sábado e formação de Paredão no domingo, com contragolpe e Bate-Volta para alguns participantes.

Agora a pergunta é: quem Jonas e Cowboy devem indicar direto para o Paredão? Vote na enquete.

