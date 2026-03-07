TV

BBB 26: Jonas e Cowboy descobrem plano de Ana Paula e armam estratégia contra sister

Durante a escuta, os brothers ouviram a jornalista comentar sobre uma troca de ideias com Jordana e Marciele

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 07:29

Jonas e Cowboy Crédito: Reprodução

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach usam a Central do Líder para ouvir diálogo no quarto e discutem plano para virar votos na formação do próximo Paredão

A madrugada deste sábado (7) foi marcada por movimentações estratégicas no BBB 26. Líderes da semana, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach recorreram à Central do Líder para acompanhar uma conversa entre Ana Paula Renault e aliadas no Quarto Sonho da Eternidade, e o conteúdo do diálogo acabou acendendo um alerta entre os dois.

Durante a escuta, os brothers ouviram a jornalista comentar sobre uma troca de ideias com Jordana e Marciele. No papo, Ana Paula também mencionou a possibilidade de votar em Babu Santana na próxima formação de Paredão e explicou que decidiu compartilhar suas impressões com as colegas por acreditar que elas estavam passando por situação semelhante dentro do jogo.

"[...] Por isso que eu resolvi abrir com elas, porque eu vi que elas estavam passando o mesmo momento que eu. E é por isso que eu acho que, se por um acaso a gente juntar, elas não vão escorregar e a Samira fica protegida", disse a sister.

Ao ouvir o trecho da conversa, Jonas reagiu. "Então é isso mesmo, ela quer juntar", comentou. Em seguida, os dois líderes passaram a analisar a situação.

"Ela está frágil", avaliou Cowboy. "Ela está preocupada", concordou Jonas. O mineiro então sugeriu uma possibilidade estratégica: "Agora, um trunfo, sabe o que é? Levar isso para o Babu".

A ideia rapidamente virou assunto entre os dois. Jonas afirmou que a informação poderia ser útil na próxima votação. "Tem que usar isso aí para esse Paredão", disse. Cowboy completou: "Para a gente". Em seguida, acrescentou: "Babu é uma arma nossa agora".

Os brothers seguiram avaliando cenários e discutindo como usar o que ouviram a favor do grupo. Em determinado momento, Cowboy sugeriu até uma espécie de armadilha para a jornalista.

"A gente pode usar isso a nosso favor", comentou Jonas. Alberto então elaborou um possível plano. "Dá para tentar pescar com o Babu o que ele pretende fazer nesse Paredão, se é vir pra cá ou ir pra lá", disse. Depois, foi além ao sugerir uma estratégia mais direta. "Ou, então, nós podemos armar para ela, feio, com o Babu. Das meninas falarem que vão com ela e, na hora, em vez de votar com ela, votam com o Babu. Vai ser lindo, isso. Mas as meninas têm que votar".