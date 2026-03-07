Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de março de 2026 às 07:18
Depois de encararem mais de 14 horas de prova de resistência e garantirem a liderança da semana no BBB 26, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach dividiram a casa entre VIP e Xepa. A decisão foi tomada na noite desta sexta-feira (6), logo após o fim da oitava Prova do Líder da temporada.
Jonas e Cowboy
Como parte da dinâmica do programa, os líderes receberam cinco pulseiras para distribuir entre os participantes que teriam acesso ao VIP, grupo que conta com alimentação mais variada e maior conforto ao longo da semana.
A escolha definiu o seguinte cenário na casa:
No VIP ficaram Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Solange Couto, Marciele e Jordana.
Já a Xepa passou a ser formada por Gabriela, Breno, Milena, Samira, Chaiany, Leandro, Juliano Floss, Ana Paula Renault e Babu Santana.
A decisão, no entanto, não ocorreu sem tensão. Antes da divisão oficial, Jonas e Cowboy tiveram um desentendimento sobre quem deveria receber uma das pulseiras do VIP. O gaúcho defendia priorizar Solange Couto, enquanto Cowboy demonstrava preocupação com a possibilidade de deixar Gabriela fora do grupo privilegiado.
Em conversa com outros participantes, o brother comentou a situação. "Tô querendo falar com o Jonas, porque ele falou que talvez não dê a pulseira pra Gabi", disse. "Queria falar com ele que não vale a pena, a Gabi ainda vota com a gente", acrescentou.
O assunto também repercutiu entre os participantes. Pouco antes do anúncio oficial no programa ao vivo, Gabriela comentou com Jordana que temia ficar de fora do VIP. "Ele não quer me por no VIP, não quer", afirmou. "Eu vou ficar chateada", completou.