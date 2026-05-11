ASTROLOGIA

3 signos são os favoritos do Universo hoje (11 de maio) e podem viver encontros, emoções e momentos inesquecíveis

Energia favorece atitudes gentis, conexões profundas e situações capazes de transformar completamente o dia de alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 11 de maio, chega com uma energia emocional mais sensível e acolhedora, favorecendo atitudes sinceras, palavras de apoio e conexões verdadeiras. Alguns signos estarão especialmente iluminados ao longo do dia e podem perceber que pequenos gestos terão impactos enormes na vida de outras pessoas. Em troca, o universo promete reconhecimento, carinho e uma sensação intensa de propósito. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você pode acabar mudando o dia, ou até a vida, de alguém sem perceber a dimensão do que fez. Uma conversa, um apoio inesperado ou simplesmente sua presença fará diferença em um momento delicado. O mais curioso é que tudo acontece de forma natural, sem esforço.

Dica cósmica: Às vezes, seu maior poder está justamente naquilo que você faz sem esperar retorno.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos: As palavras certas chegarão até você no momento exato. Conversas importantes podem acontecer ao longo do dia, e sua sensibilidade fará diferença na vida de alguém que precisava ouvir exatamente aquilo. O universo favorece encontros sinceros e conexões emocionais profundas.

Dica cósmica: Nem toda mudança acontece através de grandes ações, algumas começam em uma simples conversa.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra: Sua capacidade de acolher e fazer as pessoas se sentirem bem estará ainda mais forte nesta segunda-feira. Você será a pessoa certa no momento certo para alguém próximo e pode receber demonstrações inesperadas de carinho e gratidão.

Dica cósmica: Seu jeito leve pode iluminar ambientes muito mais do que você imagina.