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3 signos são os favoritos do Universo hoje (11 de maio) e podem viver encontros, emoções e momentos inesquecíveis

Energia favorece atitudes gentis, conexões profundas e situações capazes de transformar completamente o dia de alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 11 de maio, chega com uma energia emocional mais sensível e acolhedora, favorecendo atitudes sinceras, palavras de apoio e conexões verdadeiras. Alguns signos estarão especialmente iluminados ao longo do dia e podem perceber que pequenos gestos terão impactos enormes na vida de outras pessoas. Em troca, o universo promete reconhecimento, carinho e uma sensação intensa de propósito. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você pode acabar mudando o dia, ou até a vida, de alguém sem perceber a dimensão do que fez. Uma conversa, um apoio inesperado ou simplesmente sua presença fará diferença em um momento delicado. O mais curioso é que tudo acontece de forma natural, sem esforço.

Dica cósmica: Às vezes, seu maior poder está justamente naquilo que você faz sem esperar retorno.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Gêmeos: As palavras certas chegarão até você no momento exato. Conversas importantes podem acontecer ao longo do dia, e sua sensibilidade fará diferença na vida de alguém que precisava ouvir exatamente aquilo. O universo favorece encontros sinceros e conexões emocionais profundas.

Dica cósmica: Nem toda mudança acontece através de grandes ações, algumas começam em uma simples conversa.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Libra: Sua capacidade de acolher e fazer as pessoas se sentirem bem estará ainda mais forte nesta segunda-feira. Você será a pessoa certa no momento certo para alguém próximo e pode receber demonstrações inesperadas de carinho e gratidão.

Dica cósmica: Seu jeito leve pode iluminar ambientes muito mais do que você imagina.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

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Signo Áries Gêmeos Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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