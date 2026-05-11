ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (11 de maio): segunda-feira traz avanço, foco e decisões que podem abrir caminhos

O dia favorece organização, crescimento profissional e conversas importantes capazes de trazer mais clareza para os próximos passos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 11 de maio, chega com uma energia movimentada e cheia de oportunidades para quem deseja colocar a vida em ordem e destravar situações importantes. O momento favorece decisões práticas, reorganização financeira e avanços ligados ao trabalho e à vida pessoal. Muitos signos sentirão mais disposição para assumir responsabilidades e buscar novos caminhos com mais confiança. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje será mais fácil colocar planos em prática e resolver pendências que estavam se acumulando. Questões financeiras tendem a evoluir de forma positiva, principalmente para quem agir com organização. Conversas importantes poderão abrir portas interessantes ao longo do dia. Aproveite também para fortalecer vínculos familiares.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Touro: A segunda-feira promete trazer boas notícias e uma sensação maior de estabilidade emocional. Apesar de algumas preocupações surgirem, você terá maturidade para lidar com tudo sem perder o equilíbrio. O dia favorece momentos leves ao lado de quem você ama. Apenas evite tomar decisões precipitadas envolvendo dinheiro.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Gêmeos: O dia será produtivo para pensar no futuro e organizar novas metas pessoais e profissionais. Contatos importantes podem surgir de forma inesperada e trazer informações valiosas. Você também poderá viver momentos de orgulho ligados à família. Aproveite a energia favorável para colocar ideias em movimento.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: A segunda-feira favorece crescimento profissional e reconhecimento pelos seus esforços. Pendências antigas poderão finalmente ser resolvidas, trazendo mais tranquilidade para sua rotina. Também será um ótimo momento para começar novos projetos ou reorganizar prioridades. Sua confiança estará em alta.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Leão: Hoje o dia tende a ser corrido, mas bastante produtivo. Mudanças e novas oportunidades poderão surgir quando você menos esperar. Seu jeito otimista fará diferença na forma como as pessoas enxergam você. Aproveite para finalizar tarefas importantes e evitar acúmulos desnecessários.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Virgem: A segunda-feira chega trazendo possibilidades interessantes para a vida financeira e profissional. Novas oportunidades poderão aparecer através de contatos ou mensagens importantes. Questões familiares tendem a entrar em equilíbrio, trazendo mais paz emocional. O dia também favorece resoluções amorosas.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

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Libra: Hoje será importante agir com calma antes de tomar decisões importantes. Questões ligadas a dinheiro, contratos ou empréstimos exigirão mais atenção da sua parte. O momento também favorece reorganização da rotina e cuidados com a saúde. Evite perder tempo com distrações desnecessárias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Escorpião: A segunda-feira promete movimentar sua vida profissional de forma positiva. Mesmo diante de desafios, você terá capacidade para resolver problemas com inteligência e estratégia. Seu esforço poderá ser reconhecido por pessoas influentes. Apenas tente evitar discussões desnecessárias no ambiente de trabalho.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 5

Sagitário: Hoje será um ótimo momento para iniciar novos projetos e colocar ideias antigas em prática. Sua determinação ajudará a resolver questões importantes ligadas à carreira e aos estudos. Conselhos de pessoas mais experientes poderão fazer toda a diferença. O dia favorece crescimento e aprendizado.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: A segunda-feira exigirá mais responsabilidade e atenção aos detalhes. Algumas situações familiares poderão pedir paciência extra da sua parte. No trabalho, cumprir prazos será fundamental para evitar cobranças. Apesar da correria, você conseguirá avançar em assuntos importantes.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 9

Aquário: O dia será positivo para fortalecer relações, ampliar contatos e ganhar reconhecimento. Sua dedicação poderá chamar atenção no ambiente profissional. Conversas com amigos ou colegas ajudarão a aliviar preocupações recentes. Também será um bom momento para praticar generosidade e ajudar quem precisa.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

Peixes: A segunda-feira chega trazendo alívio emocional e sensação de renovação. Pessoas experientes poderão oferecer conselhos importantes para ajudar você a enxergar situações de outra forma. O momento favorece crescimento financeiro, produtividade e fortalecimento da autoestima. Aproveite a energia positiva do dia para confiar mais em si mesmo.

Cor da sorte: Cinza