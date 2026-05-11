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Cor e número da sorte de hoje (11 de maio): segunda-feira traz avanço, foco e decisões que podem abrir caminhos

O dia favorece organização, crescimento profissional e conversas importantes capazes de trazer mais clareza para os próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 11 de maio, chega com uma energia movimentada e cheia de oportunidades para quem deseja colocar a vida em ordem e destravar situações importantes. O momento favorece decisões práticas, reorganização financeira e avanços ligados ao trabalho e à vida pessoal. Muitos signos sentirão mais disposição para assumir responsabilidades e buscar novos caminhos com mais confiança. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje será mais fácil colocar planos em prática e resolver pendências que estavam se acumulando. Questões financeiras tendem a evoluir de forma positiva, principalmente para quem agir com organização. Conversas importantes poderão abrir portas interessantes ao longo do dia. Aproveite também para fortalecer vínculos familiares.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Touro: A segunda-feira promete trazer boas notícias e uma sensação maior de estabilidade emocional. Apesar de algumas preocupações surgirem, você terá maturidade para lidar com tudo sem perder o equilíbrio. O dia favorece momentos leves ao lado de quem você ama. Apenas evite tomar decisões precipitadas envolvendo dinheiro.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Gêmeos: O dia será produtivo para pensar no futuro e organizar novas metas pessoais e profissionais. Contatos importantes podem surgir de forma inesperada e trazer informações valiosas. Você também poderá viver momentos de orgulho ligados à família. Aproveite a energia favorável para colocar ideias em movimento.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: A segunda-feira favorece crescimento profissional e reconhecimento pelos seus esforços. Pendências antigas poderão finalmente ser resolvidas, trazendo mais tranquilidade para sua rotina. Também será um ótimo momento para começar novos projetos ou reorganizar prioridades. Sua confiança estará em alta.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Leão: Hoje o dia tende a ser corrido, mas bastante produtivo. Mudanças e novas oportunidades poderão surgir quando você menos esperar. Seu jeito otimista fará diferença na forma como as pessoas enxergam você. Aproveite para finalizar tarefas importantes e evitar acúmulos desnecessários.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Virgem: A segunda-feira chega trazendo possibilidades interessantes para a vida financeira e profissional. Novas oportunidades poderão aparecer através de contatos ou mensagens importantes. Questões familiares tendem a entrar em equilíbrio, trazendo mais paz emocional. O dia também favorece resoluções amorosas.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje será importante agir com calma antes de tomar decisões importantes. Questões ligadas a dinheiro, contratos ou empréstimos exigirão mais atenção da sua parte. O momento também favorece reorganização da rotina e cuidados com a saúde. Evite perder tempo com distrações desnecessárias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Escorpião: A segunda-feira promete movimentar sua vida profissional de forma positiva. Mesmo diante de desafios, você terá capacidade para resolver problemas com inteligência e estratégia. Seu esforço poderá ser reconhecido por pessoas influentes. Apenas tente evitar discussões desnecessárias no ambiente de trabalho.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 5

Sagitário: Hoje será um ótimo momento para iniciar novos projetos e colocar ideias antigas em prática. Sua determinação ajudará a resolver questões importantes ligadas à carreira e aos estudos. Conselhos de pessoas mais experientes poderão fazer toda a diferença. O dia favorece crescimento e aprendizado.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A segunda-feira exigirá mais responsabilidade e atenção aos detalhes. Algumas situações familiares poderão pedir paciência extra da sua parte. No trabalho, cumprir prazos será fundamental para evitar cobranças. Apesar da correria, você conseguirá avançar em assuntos importantes.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 9

Aquário: O dia será positivo para fortalecer relações, ampliar contatos e ganhar reconhecimento. Sua dedicação poderá chamar atenção no ambiente profissional. Conversas com amigos ou colegas ajudarão a aliviar preocupações recentes. Também será um bom momento para praticar generosidade e ajudar quem precisa.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

Peixes: A segunda-feira chega trazendo alívio emocional e sensação de renovação. Pessoas experientes poderão oferecer conselhos importantes para ajudar você a enxergar situações de outra forma. O momento favorece crescimento financeiro, produtividade e fortalecimento da autoestima. Aproveite a energia positiva do dia para confiar mais em si mesmo.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 9

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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