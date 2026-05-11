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Hoje (11 de maio) marca o início de uma semana decisiva, com recomeços, reencontros e escolhas que podem mudar muita coisa

A semana começa trazendo mais clareza emocional, oportunidades de mudança e decisões importantes no amor, na carreira e na vida financeira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 11 de maio, inicia uma semana marcada por reorganização emocional, amadurecimento e decisões mais conscientes. Os próximos dias favorecem mudanças graduais, mas profundas, especialmente em áreas ligadas a dinheiro, relacionamentos, carreira e planos pessoais. O momento pede menos impulsividade e mais estratégia, com espaço para novas conexões, aprendizados e reconstrução de prioridades. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Hoje a semana começa pedindo mais paciência com dinheiro, responsabilidades e decisões impulsivas. Você pode sentir vontade de resolver tudo rapidamente, mas os próximos dias mostram que constância será mais poderosa do que velocidade. No trabalho, boas ideias surgem quando existe planejamento. No amor, conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos. Dica cósmica: Nem toda demora significa bloqueio.

Touro: Hoje você inicia uma fase importante de fortalecimento pessoal e emocional. A semana favorece novos planos, decisões ligadas ao futuro e mais coragem para assumir o controle da própria vida. Relações verdadeiras ganham ainda mais espaço nos próximos dias. Dica cósmica: Confie no caminho que você vem construindo.

Gêmeos: Hoje a semana pede mais reflexão antes de agir. Você pode perceber mudanças internas importantes acontecendo silenciosamente. No trabalho, projetos antigos começam a mostrar resultado. No amor, será importante entender o que realmente faz sentido emocionalmente para você. Dica cósmica: Nem toda evolução acontece de forma barulhenta.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Hoje começa uma semana favorável para amizades, conexões e fortalecimento de relações importantes. Conversas pendentes tendem a encontrar mais equilíbrio e entendimento. No trabalho, parcerias podem trazer resultados positivos. Dica cósmica: Algumas respostas chegam através das pessoas certas.

Leão: Hoje você inicia uma semana intensa para carreira, reconhecimento e decisões profissionais. Os próximos dias favorecem liderança, coragem e retomada da confiança. No amor, será importante equilibrar ambição e presença emocional. Dica cósmica: Você não precisa provar seu valor o tempo inteiro.

Virgem: Hoje a semana traz crescimento emocional e mais clareza sobre quem merece permanecer na sua vida. Relações superficiais começam a perder espaço. No trabalho, novos aprendizados podem abrir portas importantes. Dica cósmica: Escolha com cuidado onde coloca sua energia.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Hoje inicia uma fase de reorganização emocional e fortalecimento interno. Questões mal resolvidas podem voltar para serem finalmente encerradas. Nos relacionamentos, o momento favorece reconciliações e diálogos maduros. Dica cósmica: Curar também exige coragem.

Escorpião: Hoje os relacionamentos ganham destaque e podem passar por mudanças importantes ao longo da semana. Parcerias, conversas e conexões emocionais tendem a se intensificar. No trabalho, colaboração será essencial. Dica cósmica: Controle menos e observe mais.

Sagitário: Hoje a semana começa favorecendo produtividade, reorganização da rotina e retomada de projetos deixados de lado. Você pode sentir mais clareza sobre prioridades e objetivos profissionais. No amor, pequenas atitudes fortalecem conexões. Dica cósmica: Disciplina também pode trazer liberdade.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje inicia uma semana mais leve emocionalmente, favorecendo criatividade, romance e momentos de prazer. Depois de um período mais intenso, você tende a se sentir mais inspirado e aberto emocionalmente. Dica cósmica: Permita-se viver algo leve sem culpa.

Aquário: Hoje a semana favorece mudanças importantes na vida pessoal e familiar. Conversas necessárias podem trazer novos entendimentos e aliviar tensões antigas. No trabalho, ideias criativas ganham força. Dica cósmica: Algumas mudanças começam dentro de casa.

Peixes: Hoje você inicia uma semana marcada por clareza mental, novos planos e fortalecimento emocional. Conversas importantes podem mudar a forma como você enxerga certas situações. No amor, relações sinceras ganham profundidade. Dica cósmica: Sua sensibilidade será sua maior bússola.

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