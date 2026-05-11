ASTROLOGIA

Hoje (11 de maio) marca o início de uma semana decisiva, com recomeços, reencontros e escolhas que podem mudar muita coisa

A semana começa trazendo mais clareza emocional, oportunidades de mudança e decisões importantes no amor, na carreira e na vida financeira

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 11 de maio, inicia uma semana marcada por reorganização emocional, amadurecimento e decisões mais conscientes. Os próximos dias favorecem mudanças graduais, mas profundas, especialmente em áreas ligadas a dinheiro, relacionamentos, carreira e planos pessoais. O momento pede menos impulsividade e mais estratégia, com espaço para novas conexões, aprendizados e reconstrução de prioridades. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje a semana começa pedindo mais paciência com dinheiro, responsabilidades e decisões impulsivas. Você pode sentir vontade de resolver tudo rapidamente, mas os próximos dias mostram que constância será mais poderosa do que velocidade. No trabalho, boas ideias surgem quando existe planejamento. No amor, conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos. Dica cósmica: Nem toda demora significa bloqueio.

Touro: Hoje você inicia uma fase importante de fortalecimento pessoal e emocional. A semana favorece novos planos, decisões ligadas ao futuro e mais coragem para assumir o controle da própria vida. Relações verdadeiras ganham ainda mais espaço nos próximos dias. Dica cósmica: Confie no caminho que você vem construindo.

Gêmeos: Hoje a semana pede mais reflexão antes de agir. Você pode perceber mudanças internas importantes acontecendo silenciosamente. No trabalho, projetos antigos começam a mostrar resultado. No amor, será importante entender o que realmente faz sentido emocionalmente para você. Dica cósmica: Nem toda evolução acontece de forma barulhenta.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje começa uma semana favorável para amizades, conexões e fortalecimento de relações importantes. Conversas pendentes tendem a encontrar mais equilíbrio e entendimento. No trabalho, parcerias podem trazer resultados positivos. Dica cósmica: Algumas respostas chegam através das pessoas certas.

Leão: Hoje você inicia uma semana intensa para carreira, reconhecimento e decisões profissionais. Os próximos dias favorecem liderança, coragem e retomada da confiança. No amor, será importante equilibrar ambição e presença emocional. Dica cósmica: Você não precisa provar seu valor o tempo inteiro.

Virgem: Hoje a semana traz crescimento emocional e mais clareza sobre quem merece permanecer na sua vida. Relações superficiais começam a perder espaço. No trabalho, novos aprendizados podem abrir portas importantes. Dica cósmica: Escolha com cuidado onde coloca sua energia.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje inicia uma fase de reorganização emocional e fortalecimento interno. Questões mal resolvidas podem voltar para serem finalmente encerradas. Nos relacionamentos, o momento favorece reconciliações e diálogos maduros. Dica cósmica: Curar também exige coragem.

Escorpião: Hoje os relacionamentos ganham destaque e podem passar por mudanças importantes ao longo da semana. Parcerias, conversas e conexões emocionais tendem a se intensificar. No trabalho, colaboração será essencial. Dica cósmica: Controle menos e observe mais.

Sagitário: Hoje a semana começa favorecendo produtividade, reorganização da rotina e retomada de projetos deixados de lado. Você pode sentir mais clareza sobre prioridades e objetivos profissionais. No amor, pequenas atitudes fortalecem conexões. Dica cósmica: Disciplina também pode trazer liberdade.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Hoje inicia uma semana mais leve emocionalmente, favorecendo criatividade, romance e momentos de prazer. Depois de um período mais intenso, você tende a se sentir mais inspirado e aberto emocionalmente. Dica cósmica: Permita-se viver algo leve sem culpa.

Aquário: Hoje a semana favorece mudanças importantes na vida pessoal e familiar. Conversas necessárias podem trazer novos entendimentos e aliviar tensões antigas. No trabalho, ideias criativas ganham força. Dica cósmica: Algumas mudanças começam dentro de casa.