Anjo da Guarda acende sinal para 3 signos nesta segunda-feira (11 de maio): evite carregar problemas dos outros

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Fernanda Varela
Publicado em 11 de maio de 2026 às 00:00
A segunda-feira (11) começa com uma energia que pode fazer algumas pessoas absorverem mais do que deveriam. O Anjo da Guarda indica que tentar resolver tudo para todos pode gerar desgaste e desequilíbrio emocional.
A orientação é ajudar sem esquecer de si mesmo. Para três signos, o momento pede mais limites.
Gêmeos
Geminianos podem acabar se envolvendo em problemas que não são seus. O Anjo da Guarda alerta para excesso de preocupação com o outro.
O ideal será preservar sua energia.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Escorpião
Escorpianos podem absorver emoções e tensões do ambiente com mais intensidade. O risco é terminar o dia sobrecarregado.
O momento pede mais proteção emocional.
Comidas que são a cara de Escorpião
Capricórnio
Capricornianos podem assumir responsabilidades além do necessário. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de cobrança.
O recado é respeitar seus próprios limites.
Comidas que são a cara de Capricórnio
Mensagem do dia
Você não precisa carregar tudo sozinho. Saber até onde ir também é cuidado consigo mesmo.
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