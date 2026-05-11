ASTROLOGIA

Anjo da Guarda acende sinal para 3 signos nesta segunda-feira (11 de maio): evite carregar problemas dos outros

A segunda-feira (11) traz um recado importante sobre limites emocionais e necessidade de preservar sua energia

Fernanda Varela

Publicado em 11 de maio de 2026 às 00:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (11) começa com uma energia que pode fazer algumas pessoas absorverem mais do que deveriam. O Anjo da Guarda indica que tentar resolver tudo para todos pode gerar desgaste e desequilíbrio emocional.

A orientação é ajudar sem esquecer de si mesmo. Para três signos, o momento pede mais limites.

Gêmeos

Geminianos podem acabar se envolvendo em problemas que não são seus. O Anjo da Guarda alerta para excesso de preocupação com o outro.

O ideal será preservar sua energia.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Escorpião

Escorpianos podem absorver emoções e tensões do ambiente com mais intensidade. O risco é terminar o dia sobrecarregado.

O momento pede mais proteção emocional.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Capricornianos podem assumir responsabilidades além do necessário. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de cobrança.

O recado é respeitar seus próprios limites.

Comidas que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Mensagem do dia

Você não precisa carregar tudo sozinho. Saber até onde ir também é cuidado consigo mesmo.