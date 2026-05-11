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Anjo da Guarda acende sinal para 3 signos nesta segunda-feira (11 de maio): evite carregar problemas dos outros

A segunda-feira (11) traz um recado importante sobre limites emocionais e necessidade de preservar sua energia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de maio de 2026 às 00:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (11) começa com uma energia que pode fazer algumas pessoas absorverem mais do que deveriam. O Anjo da Guarda indica que tentar resolver tudo para todos pode gerar desgaste e desequilíbrio emocional.

A orientação é ajudar sem esquecer de si mesmo. Para três signos, o momento pede mais limites.

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Gêmeos

Geminianos podem acabar se envolvendo em problemas que não são seus. O Anjo da Guarda alerta para excesso de preocupação com o outro.

O ideal será preservar sua energia.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpianos podem absorver emoções e tensões do ambiente com mais intensidade. O risco é terminar o dia sobrecarregado.

O momento pede mais proteção emocional.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricornianos podem assumir responsabilidades além do necessário. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de cobrança.

O recado é respeitar seus próprios limites.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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