Anjo da Guarda traz renovação para 3 signos neste domingo (10 de maio): momento favorece recomeços

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de maio de 2026 às 00:00
O domingo (10) começa com uma energia de limpeza emocional e novos ciclos. O Anjo da Guarda indica que o dia favorece decisões ligadas a recomeços, encerramentos necessários e mudanças internas.
A orientação é não insistir no que já perdeu sentido e permitir que novas possibilidades entrem na sua vida. Para três signos, o momento será de renovação.
Touro
Taurinos podem perceber que algo precisa ser encerrado para que uma nova fase comece. O Anjo da Guarda indica libertação emocional.
O ideal será desapegar sem medo.
Filmes para Touro
Câncer
Cancerianos podem viver um dia de cura e reconexão consigo mesmos. O momento favorece recomeços afetivos.
O recado é acolher o novo ciclo.
Filmes para Câncer
Sagitário
Sagitarianos podem sentir vontade de mudar planos ou iniciar algo diferente. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.
O momento pede coragem para seguir em frente.
Filmes para Sagitário
Mensagem do dia
Recomeçar também é uma forma de crescer. O novo só chega quando existe espaço para ele.