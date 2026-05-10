ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz renovação para 3 signos neste domingo (10 de maio): momento favorece recomeços

O domingo (10) chega com um recado importante sobre deixar o passado para trás e abrir espaço para o novo

Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 00:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (10) começa com uma energia de limpeza emocional e novos ciclos. O Anjo da Guarda indica que o dia favorece decisões ligadas a recomeços, encerramentos necessários e mudanças internas.

A orientação é não insistir no que já perdeu sentido e permitir que novas possibilidades entrem na sua vida. Para três signos, o momento será de renovação.

Touro

Taurinos podem perceber que algo precisa ser encerrado para que uma nova fase comece. O Anjo da Guarda indica libertação emocional.

O ideal será desapegar sem medo.

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Câncer

Cancerianos podem viver um dia de cura e reconexão consigo mesmos. O momento favorece recomeços afetivos.

O recado é acolher o novo ciclo.

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Sagitário

Sagitarianos podem sentir vontade de mudar planos ou iniciar algo diferente. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.

O momento pede coragem para seguir em frente.

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