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Anjo da Guarda traz renovação para 3 signos neste domingo (10 de maio): momento favorece recomeços

O domingo (10) chega com um recado importante sobre deixar o passado para trás e abrir espaço para o novo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 00:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (10) começa com uma energia de limpeza emocional e novos ciclos. O Anjo da Guarda indica que o dia favorece decisões ligadas a recomeços, encerramentos necessários e mudanças internas.

A orientação é não insistir no que já perdeu sentido e permitir que novas possibilidades entrem na sua vida. Para três signos, o momento será de renovação.

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Touro

Taurinos podem perceber que algo precisa ser encerrado para que uma nova fase comece. O Anjo da Guarda indica libertação emocional.

O ideal será desapegar sem medo.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Câncer

Cancerianos podem viver um dia de cura e reconexão consigo mesmos. O momento favorece recomeços afetivos.

O recado é acolher o novo ciclo.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Sagitário

Sagitarianos podem sentir vontade de mudar planos ou iniciar algo diferente. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.

O momento pede coragem para seguir em frente.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Mensagem do dia

Recomeçar também é uma forma de crescer. O novo só chega quando existe espaço para ele.

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