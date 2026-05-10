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Dia das Mães para quem perdeu filhos: veja o que fazer e o que evitar nesta data

Especialistas explicam como acolher mães enlutadas com delicadeza e sem reforçar a dor durante a celebração

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 00:53

Mãe de anjo
Mãe de anjo Crédito: Reprodução

O Dia das Mães costuma ser associado a homenagens, flores e mensagens felizes, mas a data também pode ser delicada para mulheres que perderam seus filhos. Em meio às comemorações e publicações nas redes sociais, muitas mães enlutadas acabam esquecidas, como se a maternidade delas tivesse deixado de existir junto com a perda.

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o luto materno não anula os vínculos afetivos e, muito menos, apaga a identidade daquela mulher como mãe. Especialistas explicam que uma das dores mais frequentes relatadas por mães enlutadas é justamente a sensação de invisibilidade em datas comemorativas.

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A Associação Brasileira de Estudos sobre o Luto afirma que, nesses casos, pequenos gestos de acolhimento podem fazer diferença, desde que respeitem o momento emocional de cada pessoa. Nem toda mãe que perdeu um filho quer falar sobre a data, mas muitas também não querem ser ignoradas.

O que fazer no Dia das Mães com mães que perderam filhos

Psicólogos apontam que o mais importante é agir com delicadeza e naturalidade, sem tentar “corrigir” a dor da pessoa. Em vez de evitar contato por medo de tocar no assunto, vale demonstrar presença de forma cuidadosa.

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Uma mensagem simples pode ser suficiente:

“Pensei em você hoje e quis mandar um abraço com carinho.”

“Imagino que a data possa ser difícil e só queria dizer que lembrei de você.”

“Seu amor de mãe continua existindo e merece ser lembrado.”

Segundo especialistas da Fiocruz, reconhecer a maternidade daquela mulher sem forçar felicidade pode trazer acolhimento emocional e diminuir a sensação de isolamento.

Presentes delicados podem funcionar melhor que homenagens tradicionais

Em vez de presentes festivos ou mensagens animadas de “Feliz Dia das Mães”, profissionais da saúde mental sugerem gestos mais discretos e afetivos.

Entre as opções mais acolhedoras estão:

• flores acompanhadas de uma mensagem delicada

• uma carta escrita à mão

• velas aromáticas ou itens de conforto

• envio de comida, café ou sobremesa como gesto de cuidado

• livros sobre acolhimento e luto

• uma visita silenciosa e respeitosa

• um convite simples para companhia, sem pressão

A Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar ressalta que o acolhimento não precisa transformar a data em um assunto obrigatório. Muitas vezes, a pessoa só quer sentir que não foi esquecida.

O que evitar dizer

Especialistas alertam que algumas frases, embora comuns, podem aumentar a dor emocional. Entre elas:

• “Você precisa ser forte”

• “Pelo menos ele não sofreu”

• “Deus sabe o que faz”

• “Você ainda pode ter outro filho”

• “Tente não pensar nisso hoje”

O Conselho Federal de Psicologia orienta que o mais importante é validar o sentimento da pessoa, sem minimizar a perda ou tentar acelerar o processo do luto.

Nem toda mãe enlutada quer receber mensagem

Psicólogos também reforçam que cada pessoa vive o luto de uma forma diferente. Algumas mães preferem falar sobre os filhos, outras evitam completamente a data. Há quem queira companhia e quem precise de silêncio.

Por isso, antes de insistir em homenagens ou encontros, vale observar como aquela mulher costuma lidar com o tema. Em alguns casos, respeitar o espaço e demonstrar carinho de maneira discreta pode ser a forma mais sensível de cuidado.

Neste Dia das Mães, especialistas lembram que maternidade também existe na saudade, na memória e no amor que permanece mesmo após a perda.

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