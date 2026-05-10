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Os signos que vão atrair sucesso financeiro a partir de hoje (10 de maio) e podem finalmente respirar aliviados com dinheiro

Decisões inteligentes, alívio nas contas e novas chances de crescimento começam a mudar o cenário financeiro destes signos neste domingo de Dia das Mães

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 01:00

Signos, poder e dinheiro
Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo de Dia das Mães, 10 de maio, o clima será de acolhimento, reflexões sobre futuro e decisões mais conscientes envolvendo dinheiro, estabilidade e segurança. Alguns signos entram em uma fase importante de reorganização financeira e podem sentir que, finalmente, as coisas começam a andar de forma mais leve. O momento favorece planejamento, maturidade e escolhas capazes de trazer resultados duradouros nas próximas semanas. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Depois de semanas tentando equilibrar gastos, preocupações e cobranças, você finalmente começa a enxergar uma saída concreta para os problemas financeiros. Uma decisão tomada recentemente começa a mostrar resultado e isso devolve sua confiança. O momento favorece organização, planejamento e novas estratégias para ganhar mais sem se desgastar tanto. Pequenas mudanças podem gerar um efeito muito maior do que você imagina.

Dica cósmica: Não subestime o poder de uma escolha prática feita no momento certo.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Virgem: Sua capacidade de colocar tudo em ordem será a maior vantagem neste período. O que antes parecia confuso ou impossível de resolver começa a fazer sentido e você percebe exatamente o que precisa cortar, ajustar ou priorizar. A sensação de controle volta aos poucos e isso reduz bastante a ansiedade envolvendo dinheiro. Uma conversa importante ou oportunidade inesperada também pode abrir portas nos próximos dias.

Dica cósmica: Quanto mais simples for o plano, maiores são as chances dele funcionar.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O esforço dos últimos meses começa a trazer retorno real e isso muda completamente sua relação com estabilidade e segurança. Você entra em uma fase mais estratégica, consciente e focada no futuro. Existe uma forte chance de reorganizar dívidas, aumentar ganhos ou iniciar uma nova etapa profissional que trará mais tranquilidade ao longo do ano. O mais importante agora será manter a disciplina e não agir por impulso.

Dica cósmica: O sucesso que permanece é construído aos poucos, não da noite para o dia.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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