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Maio traz duas Luas Cheias raras e o impacto pode mudar o rumo dos signos de forma definitiva

A primeira Lua Cheia já abriu feridas e verdades escondidas, mas a Lua Azul no fim do mês promete decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 18:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Maio de 2026 não é um mês comum no céu. Ele começou com uma Lua Cheia em Escorpião no dia 1º, intensa, emocional e reveladora, e terminará com outra Lua Cheia no dia 31, desta vez em Sagitário, marcando uma rara Lua Azul. Quando duas Luas Cheias acontecem no mesmo mês, a astrologia entende isso como um ciclo acelerado de virada, em que nada fica pela metade. O que começa a ser exposto no início do mês ganha conclusão, corte ou expansão até o final.

A primeira Lua Cheia trouxe à tona verdades difíceis de ignorar. Emoções profundas, padrões repetitivos e situações mal resolvidas começaram a se mostrar com mais clareza. Já a segunda, a Lua Azul em Sagitário, chega como um ponto de decisão. Não é mais sobre sentir ou perceber, é sobre agir. Esse intervalo entre as duas funciona como um portal de transformação, onde cada signo é pressionado a encerrar ciclos e se reposicionar. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Esse ciclo mexe diretamente com sua relação com dinheiro e valor pessoal. A Lua Cheia em Escorpião pode ter despertado inseguranças ou mostrado onde você estava se diminuindo. Já a Lua Azul em Sagitário pede atitude. É hora de assumir seu valor, negociar melhor e parar de aceitar menos do que merece. Dica cósmica: Não ignore sinais de desvalorização, eles estão te mostrando onde agir.

Touro: Você é um dos signos mais impactados. A primeira Lua Cheia iluminou suas relações e trouxe verdades importantes sobre vínculos. Até o fim do mês, você entende quem fica e quem não faz mais sentido. A Lua Azul pede coragem para mudanças que você vinha evitando. Dica cósmica: Soltar o que pesa abre espaço para uma versão mais leve de você.

Gêmeos: Esse período ativa seu mundo interno. A Lua Cheia do início do mês pode ter mexido com sua saúde emocional e rotina, trazendo cansaço ou necessidade de pausa. Já a Lua Azul te convida a se posicionar nas relações, dizendo o que sente com clareza. Dica cósmica: Cuidar de você é o primeiro passo para organizar o resto.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Sua vida social e seus planos para o futuro entram em revisão. A primeira Lua Cheia pode ter mostrado quem realmente soma na sua vida. Até o fim do mês, você tende a reorganizar prioridades e cortar conexões desgastantes. Dica cósmica: Nem todo mundo merece acesso à sua energia.

Leão: O foco está na carreira e na imagem pública. A Lua Cheia em Escorpião trouxe questionamentos sobre seu caminho profissional ou reconhecimento. A Lua Azul em Sagitário abre portas, mas exige decisão. Você continua onde está ou muda tudo? Dica cósmica: Oportunidade sem atitude vira frustração.

Virgem: Esse é um chamado para expandir sua mente. A primeira Lua Cheia pode ter despertado dúvidas ou novas ideias. A segunda traz movimento. Viagens, estudos ou mudanças de perspectiva ganham força. Dica cósmica: Sair do controle pode ser exatamente o que você precisa agora.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Emoções profundas e temas ligados a confiança e entrega vêm à tona. A Lua Cheia em Escorpião mexe com vulnerabilidades, enquanto a Lua Azul pede conversas diretas e decisões maduras. Dica cósmica: Fugir do desconforto só prolonga o que precisa ser resolvido.

Escorpião: Você começou o mês no centro de tudo. A Lua Cheia no seu signo trouxe revelações importantes sobre quem você é e o que quer. Até o fim do mês, relações passam por ajustes definitivos. Dica cósmica: Use a clareza que chegou para não repetir padrões.

Sagitário: O fechamento acontece com você. A Lua Azul no seu signo é um ponto de virada pessoal. Antes disso, a Lua Cheia em Escorpião pede limpeza emocional e encerramento de ciclos internos. Dica cósmica: Você não entra em uma nova fase carregando o passado.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Criatividade, prazer e vida amorosa ganham destaque. A primeira Lua Cheia pode ter mostrado onde você estava se limitando. A segunda te incentiva a viver mais, arriscar mais e se abrir para o que te faz bem. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser produtivo para ser valioso.

Aquário: Questões familiares e emocionais entram em foco. A Lua Cheia do início do mês pode ter mexido com estruturas internas. A Lua Azul traz decisões sobre onde e com quem você quer estar. Dica cósmica: Segurança emocional também é prioridade.

Peixes: Comunicação e clareza mental são temas fortes. A primeira Lua Cheia pode ter trazido confusão ou excesso de pensamentos. A segunda te ajuda a organizar ideias e tomar decisões importantes. Dica cósmica: Falar o que precisa ser dito muda tudo.

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