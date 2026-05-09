ASTROLOGIA

Maio traz duas Luas Cheias raras e o impacto pode mudar o rumo dos signos de forma definitiva

A primeira Lua Cheia já abriu feridas e verdades escondidas, mas a Lua Azul no fim do mês promete decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 18:00

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Maio de 2026 não é um mês comum no céu. Ele começou com uma Lua Cheia em Escorpião no dia 1º, intensa, emocional e reveladora, e terminará com outra Lua Cheia no dia 31, desta vez em Sagitário, marcando uma rara Lua Azul. Quando duas Luas Cheias acontecem no mesmo mês, a astrologia entende isso como um ciclo acelerado de virada, em que nada fica pela metade. O que começa a ser exposto no início do mês ganha conclusão, corte ou expansão até o final.

A primeira Lua Cheia trouxe à tona verdades difíceis de ignorar. Emoções profundas, padrões repetitivos e situações mal resolvidas começaram a se mostrar com mais clareza. Já a segunda, a Lua Azul em Sagitário, chega como um ponto de decisão. Não é mais sobre sentir ou perceber, é sobre agir. Esse intervalo entre as duas funciona como um portal de transformação, onde cada signo é pressionado a encerrar ciclos e se reposicionar. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Esse ciclo mexe diretamente com sua relação com dinheiro e valor pessoal. A Lua Cheia em Escorpião pode ter despertado inseguranças ou mostrado onde você estava se diminuindo. Já a Lua Azul em Sagitário pede atitude. É hora de assumir seu valor, negociar melhor e parar de aceitar menos do que merece. Dica cósmica: Não ignore sinais de desvalorização, eles estão te mostrando onde agir.

Touro: Você é um dos signos mais impactados. A primeira Lua Cheia iluminou suas relações e trouxe verdades importantes sobre vínculos. Até o fim do mês, você entende quem fica e quem não faz mais sentido. A Lua Azul pede coragem para mudanças que você vinha evitando. Dica cósmica: Soltar o que pesa abre espaço para uma versão mais leve de você.

Gêmeos: Esse período ativa seu mundo interno. A Lua Cheia do início do mês pode ter mexido com sua saúde emocional e rotina, trazendo cansaço ou necessidade de pausa. Já a Lua Azul te convida a se posicionar nas relações, dizendo o que sente com clareza. Dica cósmica: Cuidar de você é o primeiro passo para organizar o resto.

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Câncer: Sua vida social e seus planos para o futuro entram em revisão. A primeira Lua Cheia pode ter mostrado quem realmente soma na sua vida. Até o fim do mês, você tende a reorganizar prioridades e cortar conexões desgastantes. Dica cósmica: Nem todo mundo merece acesso à sua energia.

Leão: O foco está na carreira e na imagem pública. A Lua Cheia em Escorpião trouxe questionamentos sobre seu caminho profissional ou reconhecimento. A Lua Azul em Sagitário abre portas, mas exige decisão. Você continua onde está ou muda tudo? Dica cósmica: Oportunidade sem atitude vira frustração.

Virgem: Esse é um chamado para expandir sua mente. A primeira Lua Cheia pode ter despertado dúvidas ou novas ideias. A segunda traz movimento. Viagens, estudos ou mudanças de perspectiva ganham força. Dica cósmica: Sair do controle pode ser exatamente o que você precisa agora.

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Libra: Emoções profundas e temas ligados a confiança e entrega vêm à tona. A Lua Cheia em Escorpião mexe com vulnerabilidades, enquanto a Lua Azul pede conversas diretas e decisões maduras. Dica cósmica: Fugir do desconforto só prolonga o que precisa ser resolvido.

Escorpião: Você começou o mês no centro de tudo. A Lua Cheia no seu signo trouxe revelações importantes sobre quem você é e o que quer. Até o fim do mês, relações passam por ajustes definitivos. Dica cósmica: Use a clareza que chegou para não repetir padrões.

Sagitário: O fechamento acontece com você. A Lua Azul no seu signo é um ponto de virada pessoal. Antes disso, a Lua Cheia em Escorpião pede limpeza emocional e encerramento de ciclos internos. Dica cósmica: Você não entra em uma nova fase carregando o passado.

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Capricórnio: Criatividade, prazer e vida amorosa ganham destaque. A primeira Lua Cheia pode ter mostrado onde você estava se limitando. A segunda te incentiva a viver mais, arriscar mais e se abrir para o que te faz bem. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser produtivo para ser valioso.

Aquário: Questões familiares e emocionais entram em foco. A Lua Cheia do início do mês pode ter mexido com estruturas internas. A Lua Azul traz decisões sobre onde e com quem você quer estar. Dica cósmica: Segurança emocional também é prioridade.