EM ALTA

FOTOS: Paolla Oliveira posa de topless em ensaio na praia

Atriz recebeu elogios de amigos, famosos e seguidores

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:27

Paolla Oliveira Crédito: Bruno Unikowsky/Redes sociais

A atriz Paolla Oliveira encantou a web ao compartilhar imagens de um ensaio fotográfico na praia. As fotos foram publicadas neste sábado (9), em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, Paolla aparece de topless, usando apenas uma saia branca. O visual é complementado por acessórios nos braços da atriz.

Paolla recebeu elogios de amigos, famosos e seguidores. “Não dá, gente, bonita demais”, escreveu a atriz Jéssica Marques. "Perfeição existe mesmo", disse um fã.

Paolla Oliveira 1 de 12

Em um vídeo publicado horas depois, ao som de Sexy Yemanjá, da cantora baiana Rachel Reis, Paolla compartilhou outros momentos da sessão de fotos, junto a imagens que já havia compartilhado anteriormente em seu perfil.

Em alguns trechos, ela aparece usando um maiô laranja com abertura frontal e um colar vermelho, enquanto brinca em uma rede de vôlei de praia.