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FOTOS: Paolla Oliveira posa de topless em ensaio na praia

Atriz recebeu elogios de amigos, famosos e seguidores

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:27

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira Crédito: Bruno Unikowsky/Redes sociais

A atriz Paolla Oliveira encantou a web ao compartilhar imagens de um ensaio fotográfico na praia. As fotos foram publicadas neste sábado (9), em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, Paolla aparece de topless, usando apenas uma saia branca. O visual é complementado por acessórios nos braços da atriz. 

Paolla recebeu elogios de amigos, famosos e seguidores. “Não dá, gente, bonita demais”, escreveu a atriz Jéssica Marques. "Perfeição existe mesmo", disse um fã.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais
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Paolla Oliveira por Bruno Unikowsky/Redes sociais

Em um vídeo publicado horas depois, ao som de Sexy Yemanjá, da cantora baiana Rachel Reis, Paolla compartilhou outros momentos da sessão de fotos, junto a imagens que já havia compartilhado anteriormente em seu perfil.

Em alguns trechos, ela aparece usando um maiô laranja com abertura frontal e um colar vermelho, enquanto brinca em uma rede de vôlei de praia.

Em outro momento, a atriz surge vestindo um biquíni verde e uma saída de praia preta com detalhes em pedras de miçanga coloridas.

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Paolla Oliveira

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